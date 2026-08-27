Comunicato stampa

L’Amministrazione comunale di Ladispoli informa che, come ogni anno, mette a disposizione delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD), società sportive dilettantistiche (SSD), federazioni sportive ed enti di promozione sportiva gli spazi e gli impianti comunali destinati alle attività sportive.

In data 21 agosto 2026 sono stati pubblicati due distinti avvisi pubblici per la concessione in uso temporaneo delle strutture sportive comunali per la stagione 2026-2027.

Il primo riguarda la concessione in uso temporaneo di palestre, locali scolastici e spazi verdi annessi agli istituti scolastici del Comune di Ladispoli, per lo svolgimento di attività sportive. Tutte le info a questo link:

Il secondo riguarda la concessione temporanea del Palazzetto dello Sport “A. Sorbo”, per il periodo compreso tra il 1° ottobre 2026 e il 30 giugno 2027. Tutte le info a questo link:

Per quanto riguarda il Palazzetto dello Sport, la domanda di partecipazione, redatta secondo lo schema allegato all’avviso pubblico (Allegato 1) e sottoscritta dal legale rappresentante dell’associazione, dovrà essere presentata in plico chiuso recante la dicitura:

“DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT ‘A. SORBO’ DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI LADISPOLI – STAGIONE SPORTIVA 2026-2027”.

La domanda potrà essere consegnata a mano presso il Protocollo del Comune di Ladispoli, Piazza Falcone 1, oppure inviata tramite PEC all’indirizzo comunediladispoli@ certificazioneposta.it entro e non oltre le ore 12:00 del trentesimo giorno dalla pubblicazione dell’avviso.

«Continuiamo a garantire spazi e opportunità alle realtà associative sportive del nostro territorio, che ogni giorno contribuiscono a sostenere e ad ampliare l’offerta sportiva di Ladispoli – afferma il consigliere delegato ai rapporti con federazioni ed enti di promozione sportiva, Stefano Fierli –. Crediamo sempre di più nell’importanza di mettere le strutture pubbliche a disposizione dei cittadini e delle associazioni e, proprio per questo, stiamo continuando a investire con convinzione nell’impiantistica sportiva».

«L’arrivo del nuovo Palaladislao e della pista di atletica rappresenta un ulteriore passo avanti in questa direzione – aggiunge Fierli –. Il nostro obiettivo è aumentare gli spazi disponibili e offrire alle associazioni sportive del territorio strutture sempre più adeguate alle esigenze degli atleti e delle famiglie».

«Un ringraziamento particolare – conclude il consigliere – va all’Ufficio Sport del Comune di Ladispoli per l’importante lavoro amministrativo svolto quotidianamente, che consente di dare continuità e concretezza alle politiche sportive dell’Amministrazione».