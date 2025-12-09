incontro con la scrittrice

Riceviamo e pubblichiamo

Evento promosso dal Comune di Bracciano e organizzato dallo Sportello Centro Donna Pandora Onlus.

Sarà nostra ospite la scrittrice Margherita Vitale, autrice del volume “La bambina nel pozzo – Il caso Annarella Bracci (1950)”.

Il dialogo con l’autrice sarà condotto da Barbara Busetto, mentre Sonia Boffa darà voce ad alcuni estratti del libro.

Sala Consiliare del Comune di Bracciano

Domenica 14 Dicembre

h 16.30

Un momento di approfondimento culturale e sociale per valorizzare la memoria storica del territorio e promuovere una riflessione condivisa sui temi della tutela, dei diritti e della consapevolezza.

La cittadinanza è invitata a partecipare.