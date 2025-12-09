10 Dicembre, 2025
A Bracciano prosegue l’impegno per migliorare il decoro urbano

Riceviamo e pubblichiamo

Prosegue il nostro impegno per migliorare il 𝐝𝐞𝐜𝐨𝐫𝐨 𝐮𝐫𝐛𝐚𝐧𝐨 dei quartieri e delle frazioni attraverso la 𝐦𝐚𝐧𝐮𝐭𝐞𝐧𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐯𝐞𝐫𝐝𝐞 in tutti i parchi e gli spazi pubblici.
Oggi sono stati eseguiti interventi di 𝐩𝐮𝐥𝐢𝐳𝐢𝐚 𝐞 𝐬𝐟𝐚𝐥𝐜𝐢𝐨 in via delle Betulle e nella frazione di Castel Giuliano.
Domani i lavori proseguiranno a 𝐏𝐢𝐬𝐜𝐢𝐚𝐫𝐞𝐥𝐥𝐢, per garantire cura e attenzione a tutto il territorio, mentre giovedì si procederà alla pulizia di 𝐕𝐢𝐠𝐧𝐚 𝐝𝐢 𝐕𝐚𝐥𝐥𝐞.
Un lavoro costante, passo dopo passo, per valorizzare gli spazi pubblici e i luoghi di aggregazione.
