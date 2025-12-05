Nuovi cavidotti e rifacimento ex novo del manto stradale: lavori in corso in tante strade a Cerenova

Riceviamo e pubblichiamo

L’Assessore alle Opere Pubbliche Matteo Luchetti: “ Una rete elettrica piú sicura ed efficiente e strade rifatte ex novo senza alcun aggravio sulle casse comunali”

“Una rete elettrica più sicura ed efficiente e ampi tratti di carreggiata di Cerenova completamente riasfaltati. In queste ore ha preso il via un importantissimo cantiere per la nostra città: la Società E-Distribuzione, sta infatti procedendo alla sostituzione dei cavidotti della pubblica illuminazione, lavori finanziati con i Fondi Pnrr e una volta ultimati gli scavi procederà al rifacimento di gran parte delle carreggiate stradali interessate dai lavori.

Un lavoro iniziato nei mesi scorsi con via Fosso dei Cento Corvi e che si è ora spostato a Cerenova. Cantieri che una volta conclusi ci porteranno ad un risultato di grande rilevanza, con un doppio beneficio per i cittadini e per l’Ente”. A dichiararlo è Matteo Luchetti, Assessore alle Opere Pubbliche del Comune di Cerveteri, che prosegue:

“I lavori interesseranno praticamente tutta la Frazione di Cerenova. Scavi e lavori in viale Fregene, via Chiusi, tratti di viale dei Tirreni, viale Oriolo, viale Campo di Mare, viale Benedetto Marini, via Saturnia, Largo Heba, via Angelino Marini, via Alsium, via Pirgy, tratti di via Fontana Morella e di via delle Gerbere, fino ad arrivare alla centrale elettrica sita in località Campo di Mare”.

“Il rifacimento ex novo della metà carreggiata delle strade interessate dagli scavi è un’opera importante per il nostro territorio, possibile anche grazie all’attenzione con cui il nostro Ufficio Opere Pubbliche ha seguito l’attività della società di distribuzione – ha aggiunto l’Assessore Matteo Luchetti – già in altre occasioni, applicando il Regolamento sugli Scavi abbiamo ottenuto il rifacimento ex novo di arterie stradali interessate da scavi per attività sotto il livello stradale.

Può sembrare un’attività di normale amministrazione ma in realtà non lo è: questo regolamento fu approvato alcuni anni fa proprio dalla nostra amministrazione e rappresenta una tutela ed una garanzia importante per il territorio e per le nostre strade.

Per questo, ringrazio il Dirigente Architetto Fabrizio Bettoni, il responsabile del Servizio Ingegner Flavio Nunnari, il Geometra Federico Feriozzi e tutto l’Ufficio Opere Pubbliche per il lavoro che sempre svolgono”.