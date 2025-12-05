Tradizioni, sapori, luci e musica: a Cerveteri parte il ‘Natale dei Rioni’

Riceviamo e pubblichiamo

“Custodi di tradizioni, portatori sani di divertimento, allegria e convivialità. Anche questo Natale, protagonisti saranno i Rioni di Cerveteri: con le loro luminarie, le feste e i momenti di festa, intratterranno e accompagneranno la città per tutto il mese di dicembre”. Così l’Assessore Manuele Parroccini, presenta “il Natale dei Rioni di Cerveteri”, inserito all’interno del Natale Caerite 2025.

“Si comincia già questo fine settimana, con le prime accensioni degli alberi di Natale e le prime feste – aggiunge l’Assessore ai Rioni Manuele Parroccini – tra musica, divertimento per bambini, stand gastronomici, giochi e tante attività, i Rioni saranno anche quest’anno compagni di viaggio e di festa in queste festività natalizie”

Per quanto riguarda gli alberi di Natale dei singoli Rioni, “apre le danze” il Rione Madonna dei Canneti: l’appuntamento è fissato per le ore 18:00 di sabato 6 dicembre.

Domenica 7 alle ore 18:30 è il turno del Rione Garbatella. Lunedì 8 dicembre invece, giorno dell’Immacolata Concezione, tocca al Rione Fornace alle ore 11:00, al Rione San Pietro alle ore 16:30 e al Rione Boccetta alle ore 18:30. Chiude la “carrellata rionale”, sabato 13 dicembre, alle ore 18:30 la Casaccia e alle ore 19:30 Fontana Morella.

In tema di Feste invece, sabato 6, domenica 7 e lunedì 8 dicembre da non perdere la Festa della Pizzetta Fritta del Rione Madonna dei Canneti. Sabato 13 e domenica 14 dicembre il Rione Casaccia vi aspetta con “Luci, profumi e colori del Natale 2025”. Nello stesso weekend, nella giornata di domenica 14 dicembre, il Rione San Pietro vi aspetta con il “Regno di Babbo Natale”.

“I Rioni vi aspettano per un grande Natale da vivere insieme”, ha concluso Parroccini