Al Four Friends la parola d’ordine è rinnovamento 

Il celebre locale di Bracciano annuncia novità in vista del Natale

“Al Four Friends”: è un appuntamento dato chissà quante volte tra chissà quante persone, che si chiedono “dove ci vediamo?”. Non solo amici, come lo sono i quattro gestori del rinomato locale, ma colleghi di lavoro, fidanzati, amanti, famiglie, ragazzi. Un’attrattività consolidata dagli spazi interni ed esterni comodi, accoglienti e riservati nello stesso tempo. La qualità dei cibi, l’informalità connotata comunque da una sobria raffinatezza. Luogo ideale per meeting di lavoro, feste di laurea, di compleanno o semplicemente prescelti per una serata tra amici. L’agone ha incontrato uno dei fondatori, Massimo Nervegna, a cui abbiamo chiesto il segreto di cotanto apprezzamento.

“Rinnovare, rinnovare e rinnovarsi sempre, mantenendo comunque l’impronta che abbiamo voluto conferire a questo luogo di ritrovo, ovvero una bolla nel tram-tram quotidiano dove poter recuperare un tempo distillato tra sapori, suoni e relazioni”. In attesa dell’arrivo dei “pinzotti”, che saranno introdotti negli aperitivi, tutto è pronto anche per le imminenti festività natalizie. Come di consueto saranno garantiti pasti da asporto alla Vigilia delle festività; in preparazione già dalla prossima settimana i panettoni artigianali. Tra le novità in arrivo anche la degustazione toscana: focaccia ripiena e frittura vegetale, uova strapazzate al tartufo e crostino toscano, pappardelle al ragù bianco di cinghiale e guancia brasata al Montecucco con purè di patate. Il tutto innaffiato da Montepulciano, Alicante, Sangiovese e altra selezione di vini doc. Non mancheranno nemmeno le serate a tema; dopo le iniziative “aperitivo Happy Hour”, la “degustazione enogastronomica” e “i piatti fuori menù”, toccherà alla “serata siciliana”: arancini, melanzana tunsina fritta, panelle, sfincione, caponata, ricotta, caciocavallo, verdure miste, annelletti al forno e pasta alla norma, alici a beccafico, spitini ragusani, pollo e polpetti di pesce fritto alla siciliana. E ancora le serate “auguri” con musica dal vivo e i menù Vigilia e Capodanno anche da asporto. Al Four Friends, dunque, ogni volta che le giornate saranno state troppo pesanti, che andranno ricuciti i rapporti, rese ruffiane le sere, ogni volta che il “vorrei” potrà lasciare il posto al “devo”. Parafrasando Dumas, il motto di quei quattro amici, “lo sforzo di ognuno, per il piacere di tutti”.

G. D. P