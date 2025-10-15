Stagione Concertistica 2025/2026 a Trevignano Romano

Riceviamo e pubblichiamo
Come ogni anno, il Comune di Trevignano Romano con il suo patrocinio, garantisce la realizzazione della manifestazione che vede come Direttore Artistico, il Maestro Stefano Cucci.
Quattordici appuntamenti sono quelli già programmati per questa edizione ed il primo, già da domenica 19 ottobre, offre un programma degno di nota: “Il Violoncello romantico”con 𝐋𝐮𝐜𝐚 𝐏𝐞𝐯𝐞𝐫𝐢𝐧𝐢 al violoncello e 𝐄𝐧𝐫𝐢𝐜𝐨 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐏𝐨𝐥𝐢𝐯𝐚𝐧𝐭𝐢 al pianoforte. Eseguiranno un programma confezionato per essere all’altezza delle aspettative, inaugurando una stagione particolarmente ricca.
L’appuntamento è per domenica 19 ottobre alle ore 18:30 – Sala Consiliare, Palazzo Comunale di Trevignano Romano.
La prenotazione è assolutamente consigliata, inviando un messaggio o telefonando al +39 3484404675 oppure attraverso il sito www.trevignanoproms.com (campagna abbonamenti attiva)