Un nuovo servizio per la salute: elettrocardiogramma nella Farmacia Comunale n.6 di Cerveteri

elettrocardiogramma alla farmacia 6 di Cerveteri

Riceviamo e pubblichiamo

Il Sindaco Gubetti: “Un passo in più verso la Farmacia dei Servizi, con un’offerta sempre più vicina ai cittadini”

Prosegue il percorso di ampliamento dell’offerta sanitaria territoriale nelle farmacie comunali di Cerveteri. Da oggi è infatti attivo il servizio di elettrocardiogramma (ECG) presso la Farmacia Comunale n.6, al costo calmierato di 22 euro.

Un esame rapido, indolore e non invasivo, che permette di registrare l’attività cardiaca e individuare eventuali anomalie come aritmie, sofferenze coronariche o rischi di infarto.

 “Questo è un nuovo servizio che va ad implementare quelli già attivi nelle nostre farmacie comunali. Rientra in un progetto più ampio, quello della Farmacia dei Servizi, con cui vogliamo trasformare le nostre farmacie in presìdi sanitari di prossimità, capaci di offrire sempre più opportunità di prevenzione e tutela della salute – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – un progetto in espansione che il Comune, in collaborazione con Multiservizi Caerite, sta ampliando progressivamente la gamma di prestazioni offerte nelle farmacie comunali, con l’obiettivo di: rendere più accessibili gli esami diagnostici e i servizi sanitari di base; favorire la prevenzione e il monitoraggio della salute direttamente sul territorio; ridurre tempi e gli spostamenti per i cittadini, garantendo prossimità e qualità; integrare le farmacie nel sistema sanitario locale, rafforzando la rete dei servizi”.

“Le nostre farmacie non sono più solo luoghi dove acquistare medicinali, ma spazi dove prendersi cura della propria salute in modo semplice, veloce e accessibile. Ed è solo l’inizio di un percorso che continuerà a crescere,” aggiunge il Sindaco.

Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero 0669401745 o inviare un messaggio WhatsApp allo 0687673497

