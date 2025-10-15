Il Lions Club Bracciano raccoglie occhiali usati per migliorare la vista a chi ne ha bisogno

Riceviamo e pubblichiamo
Oggi alla Farmacia comunale 2, in Viale Europa a Ladispoli, si è tenuto il lancio dell’iniziativa del Lions Club anche sul nostro territorio.
L’appuntamento è stato organizzato e promosso dall’Assessore al Commercio Daniela Marongiu, sempre molto sensibile quando si tratta di fare del bene aiutando i più bisognosi, coloro che magari un paio di occhiali non potrebbero mai permetterselo.
Il Lions Club Bracciano Anguillara Sabazia Monti Sabatini aderisce al progetto internazionale “Lions Raccolta Occhiali Usati”, promosso da Lions Clubs International MD 108 Italy e dal Centro per la Vista e Raccolta Occhiali Usati.
L’iniziativa invita tutti a donare i propri occhiali non più utilizzati: un gesto semplice che può aiutare qualcun altro a vedere meglio e a migliorare la propria qualità di vita.
Gli occhiali raccolti vengono selezionati, puliti, catalogati e poi destinati a persone bisognose in Italia e nel mondo, grazie all’impegno dei volontari Lions.
Alla presentazione dell’iniziativa erano presenti:
Clara Muggia, Coordinatrice Distretto 108L Raccolta Occhiali Usati e Progetto Italia
Walter Zambelli, Presidente 4ª Circoscrizione
Mario Manduzio, Presidente di Zona 4ª A
Fiamma De Luca, Componente 4ª Circoscrizione per il service Raccolta Occhiali Usati e Progetto Italia
Simonetta Di Camillo, Presidente Lions Club Bracciano Anguillara Sabazia Monti Sabatini
Emanuele Schillaci, Segretario Lions Club Campagnano Mazzano Romano
Paola Nocchi, Referente Raccolta Occhiali Usati del Lions Club Bracciano Anguillara Sabazia Monti Sabatini
Alessandro Colavolpe, Lions Club Bracciano Anguillara Sabazia Monti Sabatini
Per informazioni o per consegnare i propri occhiali è possibile contattare la responsabile del service Paola Nocchi (348 5305059) o la presidente del Club Simonetta Di Camillo (348 7461339).
Per ulteriori dettagli: http://www.raccoltaocchiali.org