RUIZ- Parrucci: “inaccettabile quanto accaduto, riconnettere presente a memoria storica”

“Inaccettabile quanto accaduto ieri all’istituto Vincenzo Ruiz, documentato in un video che è arrivato ai media, dove si vedono alcuni ragazzi inneggiare al Duce e fare saluti romani”, commenta il Consigliere metropolitano Daniele Parrucci, delegato a edilizia scolastica e formazione in Città metropolitana di Roma Capitale.

“Si tratta di un atto in sé profondamente violento, di cui i ragazzi stessi sottovalutano la gravità, uno spregio al sistema stesso in cui vivono e hanno diritto a crescere e studiare, a quell’insieme di istituzioni democratiche nate proprio dalla liberazione dal nazifascismo. Ancora troppo radicata tra alcuni ragazzi una mancata connessione tra presente e memoria storica. Accompagnare i ragazzi nel Viaggio della Memoria, assieme al Sindaco Gualtieri, ci restituisce ogni volta la misura di quanto i ragazzi, una volta consapevoli di quanto accaduto nel periodo più buio della nostra storia, riconoscano come fondamentali, ieri come oggi, valori come umanità e rispetto. Dobbiamo continuare a lavorare in questa direzione: siamo dalla parte degli insegnanti e degli studenti che, come ben espresso dalla Rete degli studenti medi, vogliono il fascismo e ciò che lo ricorda fuori dalla nostra società”, conclude.