16 Ottobre, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeSocietà

RUIZ- Parrucci: “Inaccettabile quanto accaduto, riconnettere presente a memoria storica”

0
67

Riceviamo e pubblichiamo

“Inaccettabile quanto accaduto ieri all’istituto Vincenzo Ruiz, documentato in un video che è arrivato ai media, dove si vedono alcuni ragazzi inneggiare al Duce e fare saluti romani”, commenta il Consigliere metropolitano Daniele Parrucci, delegato a edilizia scolastica e formazione in Città metropolitana di Roma Capitale.

 

“Si tratta di un atto in sé profondamente violento, di cui i ragazzi stessi sottovalutano la gravità, uno spregio al sistema stesso in cui vivono e hanno diritto a crescere e studiare, a quell’insieme di istituzioni democratiche nate proprio dalla liberazione dal nazifascismo. Ancora troppo radicata tra alcuni ragazzi una mancata connessione tra presente e memoria storica. Accompagnare i ragazzi nel Viaggio della Memoria, assieme al Sindaco Gualtieri, ci restituisce ogni volta la misura di quanto i ragazzi, una volta consapevoli di quanto accaduto nel periodo più buio della nostra storia, riconoscano come fondamentali, ieri come oggi, valori come umanità e rispetto. Dobbiamo continuare a lavorare in questa direzione: siamo dalla parte degli insegnanti e degli studenti che, come ben espresso dalla Rete degli studenti medi, vogliono il fascismo e ciò che lo ricorda fuori dalla nostra società”, conclude.

Articolo precedente
Stagione Concertistica 2025/2026 a Trevignano Romano
Articolo successivo
Insieme ad Evo: A Ciciliano l’incontro per lanciare uno studio di mercato rivolto alla filiera oleoturistica del territorio

Ultimi articoli

Società

RUIZ- Parrucci: “inaccettabile quanto accaduto, riconnettere presente a memoria storica”

Società

Civitavecchia, Giannini: “sulle colonie feline non improvvisazione ma organizzazione e rispetto reciproco”

Cultura

VIP preview & cocktail reception

Sanità

Comunicato Stampa Il Partito Liberale Italiano si oppone ai licenziamenti degli OSS: “Non si licenziano gli eroi”

Eventi

EMA Forum 2025, Città metropolitana di Roma a Barcellona. Pieretti: “Aree metropolitane in tutto il mondo strategiche per lo sviluppo e la sostenibilità”

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it