16 Ottobre, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeTerritorio

Insieme ad Evo: A Ciciliano l’incontro per lanciare uno studio di mercato rivolto alla filiera oleoturistica del territorio

0
72
iniziativa oleoturistica a Ciciliano

Riceviamo e pubblichiamo

Il progetto Insieme ad Evo: per il bene comune, la salute, il territorio” teso alla promozione dell’oleoturismo sul territorio della Sabina, tiburtino, e della Valle dell’Aniene, realizzato con il contributo dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio – Arsial, giunge alla sua seconda tappa.

  Dopo la presentazione di settembre, avvenuta nella suggestiva cornice del Castello Savelli-Torlonia di Palombara Sabina, alla presenza dei rappresentanti istituzionali e della filiera oleo turistica, promotori e aderenti all’iniziativa si ritroveranno a Ciciliano il prossimo sabato 18 ottobre a partire dalle ore 18:00 presso la Sala meeting, Officina  Municipale del Comune di Ciciliano, in Viale  Beato  Tommaso da Cori .

i protagonisti della filiera oleo turistica: imprese agricole, agriturismi, frantoi, associazioni di settore, ristoratori ed albergatori, unitamente al team promotore del progetto, condivideranno obiettivi e criteri per la realizzazione di uno studio di mercato diretto a: individuare le potenzialità dell’olio extravergine locale, analizzare le dinamiche della domanda e dell’offerta, costruire strategie di valorizzazione e posizionamento del prodotto sui mercati nazionali ed internazionali.

Durante il confronto, presieduto dal Dott. Livio Terilli, economista e docente di marketing, nonché ideatore del progetto e titolare dell’Azienda Agricola  e Agriturismo Il Torrino dei Gelsi, emergeranno anche i criteri di coinvolgimento di tutti gli imprenditori. A portare i saluti istituzionali sarà il Sindaco di Ciciliano Massimiliano Calore, mentre al termine dei lavori sarà offerto un buffet a base di prodotti tipici locali.

“Questo secondo incontro del progetto Insieme ad Evo – dichiara il Dott. Livio Terilli – rappresenta uno step fondamentale per entrare in concreto nel merito degli obiettivi che ci poniamo. Lo studio di mercato infatti è uno strumento fondamentale che ci permetterà di operare avendo chiaro le coordinate affinchè tutte le azioni successive siano quanto più efficaci possibile.   A tal proposito ritengo essenziale il coinvolgimento di tutti gli attori del territorio, che ringrazio per il crescente interesse che stanno mostrando verso l’iniziativa”.

Articolo precedente
RUIZ- Parrucci: “Inaccettabile quanto accaduto, riconnettere presente a memoria storica”
Articolo successivo
“Maradona, San Gennaro e lo sciopero dei miracoli”, il docufim di Giulio Gargia il 19 ottobre a “Bracciano rompe gli schemi”

Ultimi articoli

Società

RUIZ- Parrucci: “inaccettabile quanto accaduto, riconnettere presente a memoria storica”

Società

Civitavecchia, Giannini: “sulle colonie feline non improvvisazione ma organizzazione e rispetto reciproco”

Cultura

VIP preview & cocktail reception

Sanità

Comunicato Stampa Il Partito Liberale Italiano si oppone ai licenziamenti degli OSS: “Non si licenziano gli eroi”

Eventi

EMA Forum 2025, Città metropolitana di Roma a Barcellona. Pieretti: “Aree metropolitane in tutto il mondo strategiche per lo sviluppo e la sostenibilità”

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it