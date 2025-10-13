Il Gioco è una cosa seria. Evento gratuito al Campidoglio – 20 ottobre 2025

Riceviamo e pubblichiamo

Il 20 ottobre il Campidoglio si trasforma nel parco giochi più intelligente di Roma. Nella Sala della Protomoteca – sì, proprio quella elegante dove di solito si parla di cose serissime – si discuterà di… gioco. Ma non di “passatempo per riempire i pomeriggi”, bensì di gioco come super potere educativo, strumento di terapia, e motore di inclusione.

L’evento ha il supporto del Comune di Roma.

Tutto nasce dal nuovo libro di Marco Orlandi, che verrà presentato durante l’evento: una raccolta di giochi divisi in categorie, ognuna legata a un’abilità visiva (movimenti oculari, coordinazione, memoria, immaginazione…). Un manuale pensato inizialmente per bambini con difficoltà dell’età evolutiva, ma che finisce per diventare una miniera d’oro per tutti i bambini e – sorpresa! – anche per genitori, insegnanti e terapisti in cerca di idee brillanti da usare ogni giorno.

La tesi è semplice: giocare è la migliore palestra per crescere. Attraverso il gioco i bambini sviluppano corpo, mente, relazioni sociali e capacità visiva. Altro che “solo divertimento”: è apprendimento camuffato da risata. Ma attenzione: il gioco deve essere libero e spontaneo, perché appena diventa obbligo… puff, si trasforma in compito e perde tutta la magia. E qui Orlandi è inflessibile: mai forzare un bambino a giocare.

E se qualcuno pensa che il gioco sia una cosa “da piccoli”, Umberto Eco lo ha messo sul podio delle necessità umane, insieme a mangiare, dormire, amare e conoscere. Insomma: giocare è serio. Anzi, è seriamente meraviglioso.

L’incontro del 20 ottobre serve proprio a dirlo forte e chiaro davanti alle istituzioni: il gioco non è un riempitivo, è uno strumento potente per costruire menti curiose, sguardi allenati e società più inclusive.

E poi, diciamolo: crescere è inevitabile. Ma giocare bene lo è ancora di più.

L’evento Organizzato dall’Associazione Italiana Studio e Ricerca sulla Visione e con il Patrocinio del Comune di Roma è gratuito ma è necessario iscriversi (posti limitati) Le iscrizioni all’evento avvengono con eventbrite a questo link

https://www.eventbrite.it/e/ biglietti-il-gioco-e-una-cosa- seria-1692026750559

E’ stata richiesta la presenza del sindaco di Roma Gualtieri per i saluti istituzionali.