13 Ottobre, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeEventi

Il Gioco è una cosa seria. Evento gratuito al Campidoglio – 20 ottobre 2025

0
100
evento a Campidoglio

Riceviamo e pubblichiamo

Il 20 ottobre il Campidoglio si trasforma nel parco giochi più intelligente di Roma. Nella Sala della Protomoteca – sì, proprio quella elegante dove di solito si parla di cose serissime – si discuterà di… gioco. Ma non di “passatempo per riempire i pomeriggi”, bensì di gioco come super potere educativo, strumento di terapia, e motore di inclusione.

L’evento ha il supporto del Comune di Roma.

Tutto nasce dal nuovo libro di Marco Orlandi, che verrà presentato durante l’evento: una raccolta di giochi divisi in categorie, ognuna legata a un’abilità visiva (movimenti oculari, coordinazione, memoria, immaginazione…). Un manuale pensato inizialmente per bambini con difficoltà dell’età evolutiva, ma che finisce per diventare una miniera d’oro per tutti i bambini e – sorpresa! – anche per genitori, insegnanti e terapisti in cerca di idee brillanti da usare ogni giorno.

La tesi è semplice: giocare è la migliore palestra per crescere. Attraverso il gioco i bambini sviluppano corpo, mente, relazioni sociali e capacità visiva. Altro che “solo divertimento”: è apprendimento camuffato da risata. Ma attenzione: il gioco deve essere libero e spontaneo, perché appena diventa obbligo… puff, si trasforma in compito e perde tutta la magia. E qui Orlandi è inflessibile: mai forzare un bambino a giocare.

E se qualcuno pensa che il gioco sia una cosa “da piccoli”, Umberto Eco lo ha messo sul podio delle necessità umane, insieme a mangiare, dormire, amare e conoscere. Insomma: giocare è serio. Anzi, è seriamente meraviglioso.

L’incontro del 20 ottobre serve proprio a dirlo forte e chiaro davanti alle istituzioni: il gioco non è un riempitivo, è uno strumento potente per costruire menti curiose, sguardi allenati e società più inclusive.

E poi, diciamolo: crescere è inevitabile. Ma giocare bene lo è ancora di più.

L’evento Organizzato dall’Associazione Italiana Studio e Ricerca sulla Visione e con il Patrocinio del Comune di Roma è gratuito ma è necessario iscriversi (posti limitati) Le iscrizioni all’evento avvengono con eventbrite a questo link

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-il-gioco-e-una-cosa-seria-1692026750559

E’ stata richiesta la presenza del sindaco di Roma Gualtieri per i saluti istituzionali.

Articolo precedente
Il tradizionale mercatino di Campagnano di Roma ritornerà il 26 ottobre, nuova veste per la kermesse che si compone di percorsi esperienziali, spettacoli artistici e culturali
Articolo successivo
Sagre d’autunno….e… tu che evento voi per il fine settimana?

Ultimi articoli

Eventi

Manziana celebra il successo della Sagra della Castagna 2025: tre giorni di tradizione, gusto e comunità

Società

Ficht Rating promuove Città Metropolitana di Roma, Gualtieri: “Siamo nella direzione giusta. Scende il debito, aumentano le entrate e i servizi sul territorio”

Economia

Bankitalia,metà spese degli italiani sono ancora in contanti

Eventi

Sagre d’autunno….e… tu che evento voi per il fine settimana?

Eventi

Il tradizionale mercatino di Campagnano di Roma ritornerà il 26 ottobre, nuova veste per la kermesse che si compone di percorsi esperienziali, spettacoli artistici...

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it