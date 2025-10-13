13 Ottobre, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeEventi

Il tradizionale mercatino di Campagnano di Roma ritornerà il 26 ottobre, nuova veste per la kermesse che si compone di percorsi esperienziali, spettacoli artistici e culturali

0
111
tradizionale mercatino a Campagnano

Riceviamo e pubblichiamo

Domenica 26 ottobre 2025, Campagnano di Roma accoglierà la nuova edizione del Mercatino di Campagnano, appuntamento storico che torna con una veste completamente rinnovata e un progetto di valorizzazione del territorio che unisce tradizione, cultura e innovazione.
La mostra mercato, che si svolgerà ogni ultima domenica del mese da settembre a maggio, sarà suddivisa in aree tematiche dedicate all’antiquariato, all’artigianato e ai prodotti tipici, offrendo ai visitatori un percorso esperienziale nel cuore del centro storico.Il programma della giornata inaugurale del 26 ottobre prevede:
– ore 9.00 apertura mostra mercato
– ore 10.00 apertura mostra “Dipingere in versi” presso  sala Mostre Palazzo Venturi, in Corso Vittorio Emanuele, 4.
– ore 11.30 inizio spettacolo itinerante “Killer” ispirato alle musiche di Michael Jackson;
– ore 12.00 presentazione del progetto con intervento dell’Amministrazione Comunale in Piazza Cesare Leonelli
– ore 16.00 concerto “Dual Tones” – musica anni ’70, ’80 e ’90
Durante la giornata il pubblico potrà assistere a spettacoli di artisti di strada in tutto il percorso del mercatino. Disponibile anche la prima uscita del magazine mensile legato alla mostra, “Campagnano Experience”, distribuito gratuitamente nei negozi del centro storico .Un appuntamento imperdibile per vivere l’autenticità di Campagnano, riscoprire le sue eccellenze e respirare l’atmosfera di un borgo che torna a essere protagonista.
Articolo precedente
Moda e solidarietà: successo per l’iniziativa del Rotary e della stilista Vanessa Foglia per un mondo libero dalla polio
Articolo successivo
Il Gioco è una cosa seria. Evento gratuito al Campidoglio – 20 ottobre 2025

Ultimi articoli

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it