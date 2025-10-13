Il tradizionale mercatino di Campagnano di Roma ritornerà il 26 ottobre, nuova veste per la kermesse che si compone di percorsi esperienziali, spettacoli artistici e culturali

Riceviamo e pubblichiamo
Domenica 26 ottobre 2025, Campagnano di Roma accoglierà la nuova edizione del Mercatino di Campagnano, appuntamento storico che torna con una veste completamente rinnovata e un progetto di valorizzazione del territorio che unisce tradizione, cultura e innovazione.
La mostra mercato, che si svolgerà ogni ultima domenica del mese da settembre a maggio, sarà suddivisa in aree tematiche dedicate all’antiquariato, all’artigianato e ai prodotti tipici, offrendo ai visitatori un percorso esperienziale nel cuore del centro storico.Il programma della giornata inaugurale del 26 ottobre prevede:
– ore 9.00 apertura mostra mercato
– ore 10.00 apertura mostra “Dipingere in versi” presso sala Mostre Palazzo Venturi, in Corso Vittorio Emanuele, 4.
– ore 11.30 inizio spettacolo itinerante “Killer” ispirato alle musiche di Michael Jackson;
– ore 12.00 presentazione del progetto con intervento dell’Amministrazione Comunale in Piazza Cesare Leonelli
– ore 16.00 concerto “Dual Tones” – musica anni ’70, ’80 e ’90
Durante la giornata il pubblico potrà assistere a spettacoli di artisti di strada in tutto il percorso del mercatino. Disponibile anche la prima uscita del magazine mensile legato alla mostra, “Campagnano Experience”, distribuito gratuitamente nei negozi del centro storico .Un appuntamento imperdibile per vivere l’autenticità di Campagnano, riscoprire le sue eccellenze e respirare l’atmosfera di un borgo che torna a essere protagonista.