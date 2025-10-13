Sagre d’autunno….e… tu che evento voi per il fine settimana?

L’autunno della provincia di Latina quest’anno non inizia con le foglie che cadono… ma con la zucca che trionfa. Il Casale delle Zucche apre la stagione fino al primo fine settimana di novembre trasformando la campagna in una festa rurale dove si celebra il frutto arancione più versatile del pianeta: tortino di zucca, stick di zucca, gnocchetti con zucca e un’infinità di altre bontà locali che farebbero impallidire qualsiasi ricetta della nonna. Ma questo non è solo un paradiso gastronomico: è un luogo dove la natura incontra la fantasia, e dove l’autunno si vive con il sorriso.

Soriano nel Cimino (VT), Gran finale della sagra delle castagne – 17/19 ottSoriano nel Cimino si prepara al gran finale della 58ª Sagra delle Castagne, in programma dal 17 al 19 ottobre 2025, e il borgo è pronto a mettere il turbo. Dopo due settimane di emozioni, l’ultimo weekend è quello che tutti aspettano: il momento in cui le contrade scaldano tamburi e costumi, le taverne profumano di piatti della tradizione e le caldarroste diventano la vera moneta ufficiale del paese. Qui non si vive una semplice festa, ma una vera immersione nel passato, tra medioevo, folklore, gastronomia e tanta allegria.

Foglie che cadono, giornate più corte… e tu che pensi “uff, l’autunno è malinconico”. Sbagliato! A Spirano l’autunno profuma di mais, grano saraceno e formaggio fuso: dal 24 ottobre al 9 novembre torna infatti al Palaspirá la Sagra della Polenta Taragna, giunta alla sua 11ª edizione. Tre weekend consecutivi in cui il borgo bergamasco diventa la capitale dei taragnatori incalliti e dei buongustai senza rimorsi. Il piatto protagonista La Polenta Taragna non è una polenta qualsiasi, ma l’anima della tradizione orobica.

Casaprota, Festa d’Autunno – 25 e 26 ottobre 2025

In Sabina la prova costume non esiste più: è tempo di “prova forchetta”!

Casaprota, cuore pulsante della Sabina reatina, torna a celebrare i sapori autentici del territorio con la sua Festa d’Autunno, in programma sabato 25 ottobre a cena e domenica 26 ottobre a pranzo. Un appuntamento che è ormai una tradizione per buongustai e curiosi, pronti a tuffarsi nei piatti tipici di una terra che da secoli custodisce l’arte del mangiare bene.

Il menù è un viaggio nel gusto sabino: dalla castagna rossa del Cicolano di Mercetelli all’amatriciana di Amatrice, senza dimenticare arrosticini, bruschette e salsicce, strengozzi piccanti aglio e perza, pizze fritte di Torricella in Sabina e naturalmente litri di olio EVO, vanto assoluto della Sabina e primo in Europa ad aver ottenuto la DOP. Tutto accompagnato dalle birre artigianali prodotte nel reatino.

In più, siamo in piena raccolta delle olive: ecco l’occasione per assistere dal vivo alla frangitura nei frantoi locali, un rito antico che racconta la ricchezza agricola della Sabina.