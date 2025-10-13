13 Ottobre, 2025
Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

Bankitalia,metà spese degli italiani sono ancora in contanti

il report dei consumi di Bankitalia
La sede della Banca d'Italia, Palazzo Koch, in un'immagine d'archivio. ANSA/ALESSANDRO DI MEO

Riceviamo e pubblichiamo

Unc: commercianti devono accettare carte

 Passi avanti, ma insufficienti

 Secondo Bankitalia, gli italiani continuano ad utilizzare più i contanti che altri strumenti di pagamento per gli acquisti nei negozi anche se l’uso del contante è in calo, mentre l’accettazione delle carte e di altri metodi di pagamento non cash da parte dei commercianti è salita all’87% dall’80% del 2022.

“Bene, ma non basta! Passi avanti positivi, ma insufficienti” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“I commercianti non possono rifiutare i pagamenti elettronici, quindi la percentuale di chi non accetta carte, per quanto in calo, è comunque inaccettabile. Bene che gli italiani usino meno contante, ma il dato dovrebbe migliorare ulteriormente, attraverso più informazione e trasparenza” prosegue Dona.

“C’è poi il tema delle commissioni, che devono calare ulteriormente, anche per i commercianti. Urge più concorrenza nel settore. In tal senso un passo avanti potrebbe essere rappresentato in futuro dall’Euro digitale, purché totalmente pubblico e gratuito” conclude Dona.

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
