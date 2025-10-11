La Democrazia Sovrana Popolare con Marco Rizzo si presenta alle prossime amministrative di Anguillara Sabazia

Riceviamo e pubblichiamo

Obiettivo comune è ridare alla città ossigeno in tema di democrazia, partecipazione e ascolto dei cittadini.

Una tappa importante di un viaggio iniziato circa un anno fa, attraversando confronti, differenze e steccati, facilmente superati per la comune consapevolezza della necessità di una coalizione aperta e consapevole, costruita nel segno del civismo e del coinvolgimento di chi in città si impegna ogni giorno dando un po’ di sé alla vita pubblica. In vista delle prossime elezioni comunali di maggio è un grande gruppo, forte e coeso, che nel segno dell’unità è pronto a raccogliere le istanze dei del nostro territorio per farli tornare protagonisti.

“È il momento di mettere al centro nei processi decisionali tutti coloro che vivono l’area e operano quotidianamente per la sua crescita: questa è una città da condividere, con tutti e tutte, senza differenze anagrafiche, sociali o di ruoli – afferma Daniele De Vito -. La comunità vuole voltare pagina, dopo un capitolo di chiusura e oscurantismo: il nostro partito ha trovato la chiave giusta per farlo, e lo racconterà a voce alta. Noi siamo pronti, e sappiamo che lo sono anche i cittadini.