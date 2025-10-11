12 Ottobre, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomePolitica

La Democrazia Sovrana Popolare con Marco Rizzo si presenta alle prossime amministrative di Anguillara Sabazia

0
1048
Borgo Anguillara S.

Riceviamo e pubblichiamo

Obiettivo comune è ridare alla città ossigeno in tema di democrazia, partecipazione e ascolto dei cittadini.

Una tappa importante di un viaggio iniziato circa un anno fa, attraversando confronti, differenze e steccati, facilmente superati per la comune consapevolezza della necessità di una coalizione aperta e consapevole, costruita nel segno del civismo e del coinvolgimento di chi in città si impegna ogni giorno dando un po’ di sé alla vita pubblica. In vista delle prossime elezioni comunali di maggio è un grande gruppo, forte e coeso, che nel segno dell’unità è pronto a raccogliere le istanze dei del nostro territorio per farli tornare protagonisti.

“È il momento di mettere al centro nei processi decisionali tutti coloro che vivono l’area e operano quotidianamente per la sua crescita: questa è una città da condividere, con tutti e tutte, senza differenze anagrafiche, sociali o di ruoli – afferma Daniele De Vito -. La comunità vuole voltare pagina, dopo un capitolo di chiusura e oscurantismo: il nostro partito ha trovato la chiave giusta per farlo, e lo racconterà a voce alta. Noi siamo pronti, e sappiamo che lo sono anche i cittadini.

Articolo precedente
SIAC Europa Lancia la Sfida Sociale e del Lavoro: Le Arti Circensi Protagoniste al “Festival delle Opportunità” di Roma
Articolo successivo
La solidarietà apre le porte alle famiglie dei pazienti ricoverati all’IFO. A Roma apre “Casa di Ema”

Ultimi articoli

Territorio

Giornata di sport a Bracciano

Internazionale

“SOSTENIAMO I NEGOZIATI E IL PROCESSO DI PACE IN MEDIO ORIENTE COME OVUNQUE: SALVARE LE VITE E’ IL PRIMO DOVERE”

Eventi

MANZIANA: SAGRA DELLA CASTAGNA 10-11-12 OTTOBRE 2025

Salute

Gulino (Cnop): in tempi di guerre e crisi, la psicologia deve farsi promotrice di pace

Società

Inaugurata la nuova mini pala meccanica della Protezione Civile di Tarquinia

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it