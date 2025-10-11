Riceviamo e pubblichiamo

Cresce l’attesa per il Festival delle Opportunità 2025 che si terrà a Roma. Nei prossimi giorni verrà svelato il ricco programma dell’iniziativa che guarda a temi fondamentali come l’inclusione sociale, la salute e lo spettacolo dal vivo.

Tra i protagonisti di questa edizione spicca il sindacato SIAC Europa Spettacolo dal Vivo e Benessere Animale, che, in stretta sinergia con la Circus Academy Fusion e ASI Cultura Terzo Settore, darà vita all’innovativo progetto di formazione e occupazione che mette al centro le arti circensi, rappresentando una risposta concreta e creativa alle esigenze di inclusione e lavoro per le fasce più fragili della popolazione.

“Presentare il nostro progetto al Festival delle Opportunità è cruciale. Dimostriamo che le arti circensi non sono solo intrattenimento, ma – sottolinea Bianca Montico, Segretario Generale di SIAC Europa e Referente Nazionale ASI Cultura Terzo Settore per le attività circensi – la piattaforma ideale per il riscatto sociale e professionale. La nostra iniziativa è un’apertura di porte e di menti, dove le attività di spettacolo diventano capofila per la creazione di nuove opportunità lavorative in tutti i comparti“.

Il progetto unisce la formazione artistica e tecnica alla creazione di percorsi di vita, con benefici diretti su temi sensibili:

Inclusione e Sanità: Le discipline della Circus Academy Fusion sono impiegate per il benessere psicofisico e cognitivo di individui con disabilità , ADHD , autismo e per l’ invecchiamento attivo degli anziani a rischio di abbandono . L’attività circense è riconosciuta come un potente strumento per migliorare la coordinazione, l’autostima e la salute mentale.

Le discipline della sono impiegate per il di individui con , , e per l’ degli . L’attività circense è riconosciuta come un potente strumento per migliorare la coordinazione, l’autostima e la salute mentale. Filiera Tecnica e Lavoro di Squadra: Oltre agli artisti, l’iniziativa forma tutte le figure che garantiscono il proseguo dello spettacolo , come i tecnici, gli addetti alla sicurezza, e gli specialisti della sartoria di scena. Viene data fondamentale importanza al gioco di squadra , essenziale per la sicurezza e la riuscita di ogni performance, creando figure professionali complete e interconnesse.

Oltre agli artisti, l’iniziativa forma tutte le figure che , come i di scena. Viene data fondamentale importanza al , essenziale per la sicurezza e la riuscita di ogni performance, creando figure professionali complete e interconnesse. Nutrizione e Performance Sportiva: Il percorso formativo integra nozioni fondamentali sui prodotti alimentari essenziali per la dieta degli sportivi . Questo garantisce che gli allievi, in particolare gli artisti circensi, mantengano un elevato benessere delle persone attraverso una corretta alimentazione, elemento cruciale per la sostenibilità fisica della carriera artistica.

Il percorso formativo integra nozioni fondamentali sui . Questo garantisce che gli allievi, in particolare gli artisti circensi, mantengano un elevato attraverso una corretta alimentazione, elemento cruciale per la sostenibilità fisica della carriera artistica. Etica e Benessere Animale: sotto l’egida di SIAC Europa, il progetto promuove un “Circo Etico” che stabilisce elevati standard per il benessere animale. Questo approccio etico si estende all’utilizzo degli animali in attività di Pet-Therapy e supporto per le persone fragili, riconoscendo il legame terapeutico tra uomo e animale.

La presentazione al Festival delle Opportunità a Roma sarà l’occasione per illustrare nel dettaglio le metodologie e i risultati di un modello che, partendo dalle radici laziali, punta a diventare un faro di speranza e sviluppo per il Terzo Settore in Italia e all’estero.