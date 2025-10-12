La solidarietà apre le porte alle famiglie dei pazienti ricoverati all’IFO. A Roma apre “Casa di Ema”

Riceviamo e pubblichiamo

Questa mattina, a Roma, è stata inaugurata “Casa di Ema”, un alloggio pensato per accogliere i parenti e gli accompagnatori dei pazienti ricoverati presso l’IFO.

Situata, a Spinaceto, quartiere della periferia sud della Capitale, la struttura è il frutto dell’ultimo progetto di solidarietà della Fondazione Emanuela Panetti, realtà del Terzo Settore che opera, da oltre quindici anni, per dare sostegno alle persone e alle famiglie che affrontano momenti di fragilità.

L’idea nasce dall’ascolto di storie e bisogni concreti. Famiglie costrette a viaggiare e restare lontane dalla propria casa per stare accanto ai propri cari in cura, affrontando lunghi periodi di degenza e percorsi ospedalieri complessi. Casa di Ema offre loro un rifugio sicuro, un luogo di prossimità dove riposare, ma anche dove sentirsi accolti e compresi.

A rendere speciale questa iniziativa non è solo la sua funzione pratica, ma la sua anima: ogni stanza e ogni dettaglio è stato pensato per trasmettere calore e normalità, come in una vera casa di famiglia.

«Casa di Ema non è un luogo anonimo – afferma Maria Teresa Savastani, Presidente della Fondazione – , ma uno spazio di vicinanza, di conforto e di speranza, dove la solidarietà diventa ospitalità. La realizzazione di Casa di Ema è stata possibile grazie alla generosità di donatori, volontari e amici della Fondazione Panetti, che con il loro tempo e le loro risorse hanno contribuito a trasformare un sogno in una realtà concreta.

Molti di loro, oggi presenti all’inaugurazione, hanno potuto vedere il frutto del proprio impegno: un luogo accogliente, pronto ad aprire le porte a chi ne ha più bisogno».