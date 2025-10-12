12 Ottobre, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeSocietà

La solidarietà apre le porte alle famiglie dei pazienti ricoverati all’IFO. A Roma apre “Casa di Ema”

0
204
A casa di Ema

Riceviamo e pubblichiamo

Questa mattina, a Roma, è stata inaugurata “Casa di Ema”, un alloggio pensato per accogliere i parenti e gli accompagnatori dei pazienti ricoverati presso l’IFO.
Situata, a Spinaceto, quartiere della periferia sud della Capitale, la struttura è il frutto dell’ultimo progetto di solidarietà della Fondazione Emanuela Panetti, realtà del Terzo Settore che opera, da oltre quindici anni, per dare sostegno alle persone e alle famiglie che affrontano momenti di fragilità.
L’idea nasce dall’ascolto di storie e bisogni concreti. Famiglie costrette a viaggiare e restare lontane dalla propria casa per stare accanto ai propri cari in cura, affrontando lunghi periodi di degenza e percorsi ospedalieri complessi. Casa di Ema offre loro un rifugio sicuro, un luogo di prossimità dove riposare, ma anche dove sentirsi accolti e compresi.
A rendere speciale questa iniziativa non è solo la sua funzione pratica, ma la sua anima: ogni stanza e ogni dettaglio è stato pensato per trasmettere calore e normalità, come in una vera casa di famiglia.
«Casa di Ema non è un luogo anonimo – afferma Maria Teresa Savastani, Presidente della Fondazione – , ma uno spazio di vicinanza, di conforto e di speranza, dove la solidarietà diventa ospitalità. La realizzazione di Casa di Ema è stata possibile grazie alla generosità di donatori, volontari e amici della Fondazione Panetti, che con il loro tempo e le loro risorse hanno contribuito a trasformare un sogno in una realtà concreta.
Molti di loro, oggi presenti all’inaugurazione, hanno potuto vedere il frutto del proprio impegno: un luogo accogliente, pronto ad aprire le porte a chi ne ha più bisogno».
Il taglio del nastro non è stato solo un atto simbolico, ma il segno di un impegno che continuerà ogni giorno: «Casa di Ema – aggiunge la Presidente Savastani- sarà aperta tutto l’anno, garantendo gratuitamente sostegno alle famiglie in un momento delicato della loro vita. Anche nella prova più difficile, casa di Ema sarà sempre un luogo in cui sentirsi meno soli».Biografia
La Fondazione Emanuela Panetti
La Fondazione nasce nel 2008 in memoria di Emanuela Panetti, scomparsa tragicamente a 27 anni. Dal dolore dei genitori e degli amici è nata un’energia positiva che da oltre quindici anni sostiene progetti di solidarietà dedicati ai più fragili, con l’obiettivo di “donare sorrisi a chi non ne ha”.

Tra i principali progetti realizzati dalla Fondazione Panetti:
– una scuola in Africa;
– la decorazione dei corridoi dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma, Santa Marinella e Palidoro;
– il trasporto e l’assistenza ai pazienti oncologici;
– distribuzione dei pacchi alimentari durante l’epidemia da COVID-!9;
– l’assistenza sanitaria gratuita a bambini con difficoltà psicomotorie;
– la “Casa di Manu” a Palidoro, per i genitori dei bambini ricoverati;
– e oggi, “Casa di Ema”.

La Fondazione si sostiene grazie al lavoro dei volontari e alle raccolte fondi promosse nel corso dell’anno.

Articolo precedente
La Democrazia Sovrana Popolare con Marco Rizzo si presenta alle prossime amministrative di Anguillara Sabazia
Articolo successivo
Inaugurata la nuova mini pala meccanica della Protezione Civile di Tarquinia

Ultimi articoli

Territorio

Giornata di sport a Bracciano

Internazionale

“SOSTENIAMO I NEGOZIATI E IL PROCESSO DI PACE IN MEDIO ORIENTE COME OVUNQUE: SALVARE LE VITE E’ IL PRIMO DOVERE”

Eventi

MANZIANA: SAGRA DELLA CASTAGNA 10-11-12 OTTOBRE 2025

Salute

Gulino (Cnop): in tempi di guerre e crisi, la psicologia deve farsi promotrice di pace

Società

Inaugurata la nuova mini pala meccanica della Protezione Civile di Tarquinia

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it