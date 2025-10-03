Corteo pro Palestina ad Anguillara

Si riceve e si pubblica

Il Partito Democratico di Anguillara Sabazia aderisce con convinzione alla manifestazione promossa dalla Rete degli Studenti Medi e invita cittadine e cittadini, associazioni e forze politiche democratiche a partecipare numerosi.

SCENDIAMO IN PIAZZA AD ANGUILLARA PER LA PALESTINA

Domenica 5 Ottobre – ore 10.00

Corteo con partenza dal Piazzale antistante la Chiesa di San Francesco fino alla piazza del Comune di Anguillara Sabazia.

Sarà un momento di partecipazione e di confronto, che unisce diverse realtà del territorio con un obiettivo comune: manifestare solidarietà al popolo palestinese e chiedere l’approvazione della mozione sul riconoscimento dello Stato di Palestina, respinta dal Consiglio comunale.

Scendiamo in piazza insieme, per far sentire forte la nostra voce e quella di chi chiede pace, giustizia e libertà!

—