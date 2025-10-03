Grande successo per la prima giornata del progetto “One Health” promosso dalla ASL Roma 4 al Castello di Santa Severa.

Si riceve e si pubblica

L’iniziativa, che ha richiamato un’ampia partecipazione di operatori sanitari, studenti, istituzioni e associazioni locali, ha ribadito l’importanza di un approccio integrato alla salute, che unisca benessere umano, tutela dell’ambiente e protezione del mondo animale.

Durante la giornata si sono svolti momenti di formazione e approfondimento, tra cui il corso “One Health e prevenzione, ripensare il legame Ambiente e Salute”, che ha coinvolto circa 100 professionisti sanitari. Il focus del corso è stato sull’approccio multidisciplinare e sull’analisi epidemiologica che consideri sia i fattori ambientali sia le caratteristiche della popolazione. Temi centrali sono stati l’antimicrobico resistenza e il fenomeno emergente delle micro e nanoplastiche, che studi recenti indicano come potenziali amplificatori del problema.

Parallelamente, 170 studenti hanno partecipato a un percorso didattico e laboratoriale sul ciclo della plastica e dell’acqua, mentre il pubblico ha potuto visitare gli spazi espositivi allestiti nel Castello e partecipare alle attività del Gruppo Interventi Assistiti con gli Animali, che hanno arricchito ulteriormente l’esperienza della giornata.

A completare il quadro, la ASL Roma 4 ha inserito all’interno dell’evento anche un’azione concreta di prevenzione sanitaria: nell’ambito del Progetto Fuori Soglia, sono state effettuate 30 visite cardiologiche e 10 ortopediche, contribuendo a ridurre le liste d’attesa e offrendo risposte tempestive ai cittadini.

«Questa è un’iniziativa del tutto innovativa – ha dichiarato la Direttrice Generale della ASL Roma 4, Rosaria Marino – perché per noi salute significa soprattutto prevenzione. E la prevenzione si costruisce insieme, attraverso reti territoriali e sinergie tra istituzioni, scuole e cittadini».

In quest’ottica, saranno firmati due importanti protocolli d’intesa: il primo con i sindaci dei Comuni del territorio, il secondo con enti, associazioni e istituzioni, per promuovere una gestione più responsabile dei rifiuti plastici. «Ringrazio la Regione Lazio e tutti coloro che hanno scelto di sottoscrivere questo impegno», ha aggiunto Marino.

Il programma prosegue domani, sabato 4 ottobre, con una giornata interamente rivolta alla popolazione. Dalle ore 9.00 sarà attivo il Villaggio della Prevenzione nell’area spianata dei Signori, con ambulatori per screening oncologici (HPV, mammella, colon-retto), consulenze pediatriche, ginecologiche, nutrizionali e servizi dedicati alla salute mentale e agli stili di vita.

Il momento istituzionale culminerà con la firma ufficiale dei protocolli, alla presenza del Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, dei 28 sindaci del comprensorio, di ARPA, IZS e delle associazioni territoriali. Un impegno condiviso per promuovere comportamenti responsabili verso l’ambiente e l’uso consapevole della plastica.

Alle 10.30 prenderà il via anche una camminata ecologica sulla spiaggia, promossa dal Gruppo di Cammino aziendale in collaborazione con le associazioni Fare Verde e NaturEducation. In parallelo, saranno attive attività di prevenzione anche nei distretti sanitari di Ladispoli, Bracciano e Campagnano.

Questa prima giornata ha già dimostrato la forza della collaborazione tra istituzioni, scuola, sanità e cittadini, con l’obiettivo comune di costruire un futuro più sano, sostenibile e consapevole