Unc: effetto dazi! Un tracollo!

Si riceve e si pubblica

Ad agosto 2025 l’Istat stima una flessione congiunturale per le esportazioni dell’8,1% e del 7,7% su base annua.

“Effetto dazi! Un tracollo! L’accordo Usa – Ue siglato il 27 luglio, anche se poi i dazi sono entrati in vigore solo dal 7 agosto, ha già determinato una caduta a dir poco inquietante delle nostre esportazioni, precipitate nei confronti degli Usa del 21,2% su agosto 2024” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, commentando i dati Istat sul commercio estero extra Ue.

“Insomma, la politica arrogante di Trump, purtroppo per niente contrastata dall’Ue, che ha preferito assecondare i suoi diktat non rispondendo alla guerra commerciale, ha creato molti più danni del previsto. L’assurdo è che la mancata risposta dell’Europa ha consentito alle importazioni verso gli Stati Uniti di decollare in maniera imbarazzante del 68,5%. Insomma, una vittoria di Trump su tutta la linea” prosegue Dona.

“La speranza è che nei prossimi mesi le nostre industrie riescano a prendere le misure per aggirare l’ostacolo dei dazi e recuperino in parte questo gap allarmante verso gli Stati Uniti, anche aprendosi a nuovi mercati alternativi, cercando nuovi sbocchi, visto che in agosto non vanno male solo le esportazioni verso gli Usa ma ovunque tranne che nei confronti del Regno Unito (+4,9%) e della Svizzera (+4,7%)” conclude Dona.

