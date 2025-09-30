30 Settembre, 2025
Incontro con la Direzione Generale ASL RM 4 sui lavoratori OSS

Si riceve e si pubblica

 L’Amministrazione comunale segue con la massima attenzione le notizie relative alla situazione degli operatori socio-sanitari impiegati attraverso l’appalto della Cooperativa Nuova Sair presso l’ASL Roma 4, che desta forte preoccupazione nel territorio.
Per questa ragione, il Sindaco Marco Piendibene, il Presidente del Consiglio Comunale dott. Marco Di Gennaro e la Consigliera delegata alla Sanità dott.ssa Marina De Angelis incontreranno il prossimo giovedì 2 ottobre la Direttrice generale dell’ASL RM 4, dott.ssa Rosaria Marino.
L’appuntamento nasce dall’esigenza di acquisire direttamente dall’Azienda sanitaria i necessari chiarimenti e approfondimenti, al fine di tutelare da un lato la stabilità occupazionale dei lavoratori coinvolti e, dall’altro, la continuità dei servizi di assistenza socio-sanitaria che rappresentano un presidio essenziale per la comunità locale.
L’Amministrazione comunale conferma la propria disponibilità a favorire ogni percorso di dialogo e collaborazione tra le istituzioni e i soggetti interessati, nella convinzione che solo attraverso il confronto sia possibile individuare soluzioni equilibrate e rispondenti ai bisogni del territorio.
