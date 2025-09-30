A Viterbo la 18a edizione della mostra concorso Forme e Colori nella terra di Tuscia

Si riceve e si pubblica

Domani alle ore 11 nel sala delle assemblee della Fondazione Carivit, in via Cavour 67, verrà presentata la 18a edizione della mostra concorso Forme e Colori nella terra di Tuscia, che si svolgerà dal 4 al 25 ottobre al Museo della Ceramica della Tuscia, palazzo Brugiotti.

Alla conferenza stampa saranno presenti la sindaca di Viterbo Chiara Frontini, il presidente della Camera di Commercio Rieti-Viterbo Domenico Merlani, il presidente della Fondazione Carivit Luigi Pasqualetti, il segretario della Cna di Viterbo e Civitavecchia Attilio Lupidi, e Cinzia Chiulli, presidente dell’Unione Cna Artistico e tradizionale di Viterbo e Civitavecchia.

Vi aspettiamo.

Buon lavoro