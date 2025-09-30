MUNICIPIO XV, TORQUATI – MARCHISIO: “ONLINE AVVISO PUBBLICO PER CONTRIBUTI INIZIATIVE CULTURALI HALLOWEEN”

Si riceve e si pubblica

“E’ online il nuovo bando per il riconoscimento di un contributo economico a favore di associazioni culturali per la realizzazione di iniziative culturali e di intrattenimento, a tema Halloween, da realizzare sul territorio dal 30 ottobre al 2 novembre 2025.

Con 4.400 euro di fondi stanziati dal Municipio XV, a ogni associazione verrà riconosciuto un contributo massimo di 1.100 euro, o comunque non superiore all’85% del valore complessivo delle iniziative.

Terminata a settembre la programmazione estiva dell’offerta culturale e artistica sul nostro territorio, per sostenere le iniziative del periodo di Halloween sempre più sentite e partecipate, come Municipio abbiamo deciso di destinare parte dei fondi a questo periodo dell’anno per cui le associazioni interessate dovranno presentare la domanda via pec all’indirizzo protocollo.municipioroma15@pec.comune.roma.it entro e non oltre le ore 18.00 del 13/10/2025. A partire dal 14 ottobre, con nuovo avviso, sarà invece possibile fare domanda per i contributi per la realizzazione di iniziative culturali da svolgersi sul territorio dal 1 al 31 dicembre 2025.”

Per tutte le info consultare: https://www.comune.roma.it/web/it/bando-concorso.page?contentId=BEC1452718

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e l’Assessora alla Scuola e alla Cultura, Tatiana Marchisio.