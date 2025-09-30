30 Settembre, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeEventi

Tolfa: il Jazz è Donna

0
54
il jazz è donna

Si riceve e si pubblica

Una rassegna tra musica, natura e sensibilizzazione

Da ottobre a maggio a Tolfa (RM)

Il Jazz è Donna, rassegna promossa da Tolfa Jazz con il sostegno di Susan G. Komen Italia e realizzata con i fondi “Otto per Mille” della Chiesa Valdese, inaugura un percorso unico che unisce musica, territorio e prevenzione del tumore al seno.

Con nove appuntamenti in calendario da ottobre a maggio, Il Jazz è Donna si propone come iniziativa volta a sensibilizzare donne e comunità sulla cura e la prevenzione dei tumori del seno, intrecciando concerti, passeggiate e attività sensoriali in scenari naturali del territorio.

Sabato 4 ottobre, presso L’Ottava Goccia Country House (Tolfa, RM), si terrà la giornata inaugurale della rassegna.

  • Ore 14.00 – Passeggiata di circa 3 km condotta da Ilaria Maccarrone, Guida Ambientale Escursionistica (AIGAE), con attività sensoriali pensate per risvegliare i sensi, favorire la connessione con la natura e stimolare momenti di riflessione personale. Passeggiata dedicata alle donne in rosa.
  • Ore 17.00 – Concerto del duo Mamarua, composto dalle polistrumentiste e cantanti Denise Di Maria e Lavinia Mancusi. Il loro spettacolo mescola tradizioni del Sud America e del Mediterraneo in arrangiamenti originali, con atmosfere world-music tribali introducendo ritmo, melodia e contaminazioni sonore. Concerto ad ingresso libero.
  • A seguire, degustazione di piatti contadini antichi a cura de L’Ottava Goccia Country House. Su prenotazione.

Il Jazz è Donna non è solo un’iniziativa musicale, ma un invito a creare consapevolezza sul tema della salute femminile. L’intento è favorire la prevenzione tramite momenti di bellezza, ascolto, connessione con la natura e valorizzazione del territorio. Le passeggiate e gli eventi sonori offrono un contesto rilassante, favorevole alla riflessione e al benessere emotivo.

La rassegna si rivolge a tutte le donne — e in generale a chiunque nutra interesse per musica, natura e cultura — invitando la comunità locale e i visitatori a partecipare e diffondere il messaggio della prevenzione.

Info & contatti

  • Info e prenotazioni passeggiate e concerto: tel. 3898384355, https://tolfajazz.com/jazzedonna/
  • Info e prenotazioni per degustazione: te. 3920526682
  • Indirizzo: L’Ottava Goccia Country House – Strada Provinciale 3/B, km 18.300 – Tolfa (RM)

 

Articolo precedente
VULCANICA – GIORNATA DELLA SCIENZA – II edizione 4 ottobre 2025, dalle 10 alle 19 – Chiostro degli Agostiniani, Museo civico e Archivio storico di Bracciano
Articolo successivo
MUNICIPIO XV, TORQUATI – MARCHISIO: “ONLINE AVVISO PUBBLICO PER CONTRIBUTI INIZIATIVE CULTURALI HALLOWEEN”

Ultimi articoli

Internazionale

Unc: effetto dazi! Un tracollo!

Eventi

A Viterbo la 18a edizione della mostra concorso Forme e Colori nella terra di Tuscia

Società

MUNICIPIO XV, TORQUATI – MARCHISIO: “ONLINE AVVISO PUBBLICO PER CONTRIBUTI INIZIATIVE CULTURALI HALLOWEEN”

Eventi

VULCANICA – GIORNATA DELLA SCIENZA – II edizione 4 ottobre 2025, dalle 10 alle 19 – Chiostro degli Agostiniani, Museo civico e Archivio storico...

Società

Civitavecchia: centrale Enel

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it