Tolfa: il Jazz è Donna

Una rassegna tra musica, natura e sensibilizzazione
Da ottobre a maggio a Tolfa (RM)
Il Jazz è Donna, rassegna promossa da Tolfa Jazz con il sostegno di Susan G. Komen Italia e realizzata con i fondi “Otto per Mille” della Chiesa Valdese, inaugura un percorso unico che unisce musica, territorio e prevenzione del tumore al seno.
Con nove appuntamenti in calendario da ottobre a maggio, Il Jazz è Donna si propone come iniziativa volta a sensibilizzare donne e comunità sulla cura e la prevenzione dei tumori del seno, intrecciando concerti, passeggiate e attività sensoriali in scenari naturali del territorio.
Sabato 4 ottobre, presso L’Ottava Goccia Country House (Tolfa, RM), si terrà la giornata inaugurale della rassegna.
- Ore 14.00 – Passeggiata di circa 3 km condotta da Ilaria Maccarrone, Guida Ambientale Escursionistica (AIGAE), con attività sensoriali pensate per risvegliare i sensi, favorire la connessione con la natura e stimolare momenti di riflessione personale. Passeggiata dedicata alle donne in rosa.
- Ore 17.00 – Concerto del duo Mamarua, composto dalle polistrumentiste e cantanti Denise Di Maria e Lavinia Mancusi. Il loro spettacolo mescola tradizioni del Sud America e del Mediterraneo in arrangiamenti originali, con atmosfere world-music tribali introducendo ritmo, melodia e contaminazioni sonore. Concerto ad ingresso libero.
- A seguire, degustazione di piatti contadini antichi a cura de L’Ottava Goccia Country House. Su prenotazione.
Il Jazz è Donna non è solo un’iniziativa musicale, ma un invito a creare consapevolezza sul tema della salute femminile. L’intento è favorire la prevenzione tramite momenti di bellezza, ascolto, connessione con la natura e valorizzazione del territorio. Le passeggiate e gli eventi sonori offrono un contesto rilassante, favorevole alla riflessione e al benessere emotivo.
La rassegna si rivolge a tutte le donne — e in generale a chiunque nutra interesse per musica, natura e cultura — invitando la comunità locale e i visitatori a partecipare e diffondere il messaggio della prevenzione.
Info & contatti
- Info e prenotazioni passeggiate e concerto: tel. 3898384355, https://tolfajazz.com/jazzedonna/
- Info e prenotazioni per degustazione: te. 3920526682
- Indirizzo: L’Ottava Goccia Country House – Strada Provinciale 3/B, km 18.300 – Tolfa (RM)