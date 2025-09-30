Tolfa: il Jazz è Donna

Si riceve e si pubblica

Una rassegna tra musica, natura e sensibilizzazione

Da ottobre a maggio a Tolfa (RM)

Il Jazz è Donna, rassegna promossa da Tolfa Jazz con il sostegno di Susan G. Komen Italia e realizzata con i fondi “Otto per Mille” della Chiesa Valdese, inaugura un percorso unico che unisce musica, territorio e prevenzione del tumore al seno.

Con nove appuntamenti in calendario da ottobre a maggio, Il Jazz è Donna si propone come iniziativa volta a sensibilizzare donne e comunità sulla cura e la prevenzione dei tumori del seno, intrecciando concerti, passeggiate e attività sensoriali in scenari naturali del territorio.

Sabato 4 ottobre, presso L’Ottava Goccia Country House (Tolfa, RM), si terrà la giornata inaugurale della rassegna.

Ore 14.00 – Passeggiata di circa 3 km condotta da Ilaria Maccarrone, Guida Ambientale Escursionistica (AIGAE), con attività sensoriali pensate per risvegliare i sensi, favorire la connessione con la natura e stimolare momenti di riflessione personale. Passeggiata dedicata alle donne in rosa.

– Passeggiata di circa 3 km condotta da Ilaria Maccarrone, Guida Ambientale Escursionistica (AIGAE), con attività sensoriali pensate per risvegliare i sensi, favorire la connessione con la natura e stimolare momenti di riflessione personale. Passeggiata dedicata alle donne in rosa. Ore 17.00 – Concerto del duo Mamarua , composto dalle polistrumentiste e cantanti Denise Di Maria e Lavinia Mancusi . Il loro spettacolo mescola tradizioni del Sud America e del Mediterraneo in arrangiamenti originali, con atmosfere world-music tribali introducendo ritmo, melodia e contaminazioni sonore. Concerto ad ingresso libero.

– Concerto del duo , composto dalle polistrumentiste e cantanti e . Il loro spettacolo mescola tradizioni del Sud America e del Mediterraneo in arrangiamenti originali, con atmosfere world-music tribali introducendo ritmo, melodia e contaminazioni sonore. Concerto ad ingresso libero. A seguire, degustazione di piatti contadini antichi a cura de L’Ottava Goccia Country House. Su prenotazione.

Il Jazz è Donna non è solo un’iniziativa musicale, ma un invito a creare consapevolezza sul tema della salute femminile. L’intento è favorire la prevenzione tramite momenti di bellezza, ascolto, connessione con la natura e valorizzazione del territorio. Le passeggiate e gli eventi sonori offrono un contesto rilassante, favorevole alla riflessione e al benessere emotivo.

La rassegna si rivolge a tutte le donne — e in generale a chiunque nutra interesse per musica, natura e cultura — invitando la comunità locale e i visitatori a partecipare e diffondere il messaggio della prevenzione.

Info & contatti