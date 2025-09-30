30 Settembre, 2025
Cerveteri celebra i 60anni di ordine sacerdotale di Don Giorgio, il Vicesindaco Ferri: “Un caro amico ed una persona di grande fede e umanità”

“Una vita al servizio della Chiesa, una vita al servizio del prossimo. Domenica con estremo piacere ed anche un pizzico di emozione, ho partecipato in rappresentanza dell’Amministrazione comunale di Cerveteri al 60esimo anniversario dall’ordinazione sacerdotale di Don Giorgio Rossi: una cerimonia molto partecipata, toccante e sentita, durante la quale abbiamo avuto l’onore di avere ospite a Cerveteri il Cardinal Artime, una delle figure che maggiormente è stata avvicinata a quella di Papa Francesco negli anni scorsi.

Un momento importante per Don Giorgio, al quale mi lega anche un importante rapporto di amicizia e per Cerveteri, che ha festeggiato in maniera davvero numerosa questo traguardo così importante per il nostro caro Don Giorgio. A lui, da parte mia e dell’Amministrazione comunale tutta, l’augurio di raggiungere altri e prestigiosi importanti traguardi, che possano renderlo sempre orgoglioso ed entusiasta come uomo di Chiesa e come nostro concittadino”. A dichiararlo è Riccardo Ferri, Vicesindaco di Cerveteri, che nella giornata di domenica 28 settembre ha preso parte alla cerimonia di anniversario sacerdotale di Don Giorgio Rossi.

“Subito dopo la Santa Messa – aggiunge Ferri – un bellissimo momento conviviale all’interno del Salone delle Feste di Castello Ruspoli: ospiti della Fondazione Sforza Ruspoli, è stata una nuova occasione per festeggiare l’amico Don Giorgio, tra ricordi, momenti di vita e anche prestigiosi ospiti, tra cui il Professor Casula, nominato professore emerito di Storia contemporanea nell’Università degli Studi Roma Tre e il Rettore dell’Università Roma Tre Massimiliano Fiorucci”.

