5 ARRESTI, CONTROLLI SUI LUOGHI DI LAVORO E PREVENZIONE. INTENSIFICAZIONE DEI SERVIZI DEI CARABINIERI DELLA COMPAGNIA DI BRACCIANO

Nel corso della scorsa settimana, sul territorio di competenza della Compagnia Carabinieri di Bracciano, sono stati avviati una serie di controlli straordinari del territorio al fine di prevenire il compimento di reati, in particolare con riguardo ai reati predatori, in materia di stupefacenti e concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il complesso delle attività, condotte anche grazie al qualificato contributo dei Carabinieri Nucleo Ispettorato Lavoro di Roma e del Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria, ha consentito di controllare 850 persone e 650 veicoli e di arrestare 5 persone, denunciandone 3 e rilevando sanzioni in materia di lavoro in nero.

Nello specifico, i Carabinieri della Stazione di Anguillara Sabazia hanno arrestato un cittadino italiano di 21 anni, poiché, trovato in possesso, nel corso di un controllo, di 1 chilogrammo e 200 grammi di hashish e 50 grammi di cocaina. L’uomo è stato quindi associato presso la casa circondariale di Civitavecchia. Gli stessi Carabinieri hanno eseguito un provvedimento che dispone il carcere per un soggetto di 39 anni, già sottoposto agli arresti domiciliari e responsabile di reiterate violazioni alla misura in atto.

I Carabinieri della Stazione di Manziana hanno arrestato un uomo di 73 anni, perché aveva creato all’interno della propria abitazione una piccola serra con otto piante di Marijuana, dell’altezza media di 2 metri, nonché nella disponibilità di ulteriori 30 gr della stessa sostanza essiccata e materiale per il confezionamento.

I Carabinieri della Stazione di Castelnuovo di Porto, con ausilio del cane Natan, hanno arrestato un giovane di 21 anni, trovato in possesso di alcuni grammi di hashish e di quattro piantine di marijuana, coltivate sul balcone della propria abitazione.

All’esito dell’intensificarsi dei controlli, utili a disincentivare reati contro il patrimonio, i Carabinieri della Stazione di Campagnano di Roma hanno fermato e identificato una donna, di 38 anni, nei confronti della quale pendeva una misura restrittiva utile a scontare circa 2 anni in carcere.

Sono stati inoltre denunciati due soggetti perché trovati positivi all’uso di alcol alla guida del proprio veicolo o perché rifiutavano di sottoporsi ai previsti accertamenti tossicologici, segnalando alla locale Prefettura 7 cittadini, trovati in possesso di modiche quantità di stupefacente.

Come anticipato l’attività ha consentito di verificare il rispetto delle norme in materia di impiego dei lavoratori e a Bracciano, il personale specializzato ha controllato e sanzionato amministrativamente, per un importo totale di 6.400 euro, due distinte attività commerciali perché disponevano di lavoratori non regolari per l’esercizio della propria attività.

