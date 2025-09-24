Riceviamo da Alessio Morganti, Responsabile Ufficio Stampa e Comunicazione A-Head Project di Angelo Azzurro Onlus, e pubblichiamo

L’associazione “Angelo Azzurro Onlus”, è lieta di presentare, presso l’Istituto Centrale per il Restauro (ICR) di Roma, il talk CERVELLO. Essere plastico durante l’evento di restituzione del progetto di ricerca The boundaries are eminently porous di Flaminia Celata, di cui Angelo Azzurro è partner culturale italiano insieme alla Fondazione Santa Lucia e all’Università di Ferrara.

Flaminia Celata, artista visiva e vincitrice dell’avviso pubblico Strategia Fotografia 2024, illustrerà il progetto di ricerca The boundaries are eminently porous, che esplora il complesso rapporto tra Arte e Neuroscienza. Concentrandosi sulla neuroplasticità e la questione di genere, Celata indaga la capacità del cervello di modificarsi nel corso dell’intera vita dell’individuo, a seconda dei vari stimoli che riceve dall’esterno, inclusi fattori sociali, culturali ed esperienziali. L’artista esporrà i risultati dell’esperienza di ricerca artistica, svolta durante la residenza a Folkestone, in Inghilterra lo scorso giugno, con la performance di Christopher Kelly.

Dopo i saluti istituzionali del Direttore dell’ICR, Arch. Luigi Oliva, si terrà il talk CERVELLO.Essere Plastico, in cui esperti del settore dialogheranno sulle ricerche neuroscientifiche legate alla neuroplasticità. A rappresentare Angelo Azzurro Onlus interverranno la Dott.ssa Stefania Calapai e il Dott. Francesco Cro, mentre per la Fondazione Santa Lucia parteciperanno il Prof. Giacomo Koch e la Dott.ssa Lucia Mencarelli.

Modererà l’incontro il Dott. Giuseppe Capparelli, storico dell’arte.

Angelo Azzurro Onlus conferma così il proprio impegno nel promuovere iniziative che uniscono arte, ricerca scientifica e sensibilizzazione sui temi della salute mentale, facendo dialogare creatività, innovazione e comunità.

Il progetto di ricerca è sostenuto da Strategia Fotografia 2024, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura.