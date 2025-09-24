autobotti di supporto a Ladispoli

Si riceve e si pubblica
Autobotti per il rifornimento d’acqua a disposizione dei cittadini mercoledì 24 settembre
L’Amministrazione comunale ricorda che, per lavori di manutenzione straordinaria, dalle ore 05:00 di mercoledì 24 settembre alle 04:00 di giovedì 25 settembre, si potrebbero verificare abbassamenti di pressione con possibili mancanze d’acqua sull’intero territorio di Ladispoli ad esclusione del quadrante Monteroni e zone limitrofe.
Un servizio di rifornimento con autobotti sarà disponibile presso:
Poliambulatorio di Ladispoli – Casa Della Salute Ladispoli Cerveteri – via Aurelia Km 41.5 ;
Comune di Ladispoli – piazza G. Falcone;
Centro dialisi – via Aldo Moro civ. 32;
Eni Station – via Palo Laziale civ. 8;
RSA San Luigi Gonzaga – via Aurelia, km 41300.
Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente tramite il numero verde 800 130 335.