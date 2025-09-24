24 Settembre, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeTerritorio

autobotti di supporto a Ladispoli

0
27

Si riceve e si pubblica

Autobotti per il rifornimento d’acqua a disposizione dei cittadini mercoledì 24 settembre

 L’Amministrazione comunale ricorda che, per lavori di manutenzione straordinaria, dalle ore 05:00 di mercoledì 24 settembre alle 04:00 di giovedì 25 settembre, si potrebbero verificare abbassamenti di pressione con possibili mancanze d’acqua sull’intero territorio di Ladispoli ad esclusione del quadrante Monteroni e zone limitrofe.

Un servizio di rifornimento con autobotti sarà disponibile presso:

Poliambulatorio di Ladispoli – Casa Della Salute Ladispoli Cerveteri – via Aurelia Km 41.5 ;

Comune di Ladispoli – piazza G. Falcone;

Centro dialisi – via Aldo Moro civ. 32;

Eni Station – via Palo Laziale civ. 8;

RSA San Luigi Gonzaga – via Aurelia, km 41300.

Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente tramite il numero verde 800 130 335.

Articolo precedente
Cervello. Essere plastico
Articolo successivo
Sapori e profumi d’autunno a Bracciano

Ultimi articoli

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it