Archeologia, comunità e dialogo a Bracciano

Riceviamo dal Dr. Giulio Lucarini, Senior Researcher of National Research Council Italy Institute of Heritage Science e volentieri pubblichiamo

Il 29 e 30 settembre 2025 Bracciano ospiterà il workshop internazionale “Fieldwork, Communities, and Conflicts in Northeastern Africa”, promosso dal Comune di Bracciano e dalla Commissione sulla tarda preistoria dell’Africa nordorientale (LPNEA).

In un mondo segnato da crisi e divisioni, l’archeologia non è solo scavo e ricerca, ma può diventare anche un atto sociale e politico, uno strumento per confrontarsi con le ingiustizie, sostenere la forza delle comunità e rafforzare i legami tra le persone.

L’evento, che vedrà la partecipazione di alcuni tra i principali studiosi impegnati in ricerche in Egitto, Sudan ed Etiopia, sarà un’occasione unica di riflessione sul ruolo che il passato può avere nel costruire una società più inclusiva e solidale.

Sebbene il convegno si svolga in inglese e sia rivolto soprattutto agli addetti ai lavori, tutti i cittadini sono invitati a partecipare; si tratta di un’importante occasione per avvicinarsi a temi di grande attualità e scoprire come il patrimonio storico possa aiutarci ad affrontare le sfide del presente.

Dove: Sala consiliare del Comune di Bracciano, Piazza IV Novembre, Bracciano.

Quando: lunedì 29 settembre 2025, dalle 10:00 alle 17:15 e martedì 30 settembre, dalle 9:30 alle 12:30.

Come partecipare: l’entrata è libera, ma i posti sono limitati. Per registrarsi (in presenza o online) è possibile utilizzare il QR code presente sulla locandina o scrivere a neafrica25@gmail.com.