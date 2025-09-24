24 Settembre, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeCultura

Archeologia, comunità e dialogo a Bracciano

0
37
Il patrimonio storico possa aiutarci ad affrontare le sfide del presente
Il patrimonio storico possa aiutarci ad affrontare le sfide del presente

Riceviamo dal Dr. Giulio Lucarini, Senior Researcher of National Research Council Italy Institute of Heritage Science e volentieri pubblichiamo

Il 29 e 30 settembre 2025 Bracciano ospiterà il workshop internazionale “Fieldwork, Communities, and Conflicts in Northeastern Africa”, promosso dal Comune di Bracciano e dalla Commissione sulla tarda preistoria dell’Africa nordorientale (LPNEA).

In un mondo segnato da crisi e divisioni, l’archeologia non è solo scavo e ricerca, ma può diventare anche un atto sociale e politico, uno strumento per confrontarsi con le ingiustizie, sostenere la forza delle comunità e rafforzare i legami tra le persone.

L’evento, che vedrà la partecipazione di alcuni tra i principali studiosi impegnati in ricerche in Egitto, Sudan ed Etiopia, sarà un’occasione unica di riflessione sul ruolo che il passato può avere nel costruire una società più inclusiva e solidale.

Sebbene il convegno si svolga in inglese e sia rivolto soprattutto agli addetti ai lavori, tutti i cittadini sono invitati a partecipare; si tratta di un’importante occasione per avvicinarsi a temi di grande attualità e scoprire come il patrimonio storico possa aiutarci ad affrontare le sfide del presente.

Dove: Sala consiliare del Comune di Bracciano, Piazza IV Novembre, Bracciano.

Quando: lunedì 29 settembre 2025, dalle 10:00 alle 17:15 e martedì 30 settembre, dalle 9:30 alle 12:30.

Come partecipare: l’entrata è libera, ma i posti sono limitati. Per registrarsi (in presenza o online) è possibile utilizzare il QR code presente sulla locandina o scrivere a neafrica25@gmail.com.

Articolo precedente
TORNA A ROMA L’AUT ART FESTIVAL
Articolo successivo
Cervello. Essere plastico

Ultimi articoli

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it