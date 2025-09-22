22 Settembre, 2025
Dalle sponde del lago di Bracciano Nicolò Giubilei con il suo cavallo vince il Campionato Europeo di Equitazione.

Promesse, anzi stelle dell’equitazione nascono e crescono a Bracciano, infatti proprio domenica 14 settembre, Nicolò Giubilei, classe 2007, ha ottenuto un importantissimo risultato con il suo cavallo. Il giovane e determinato ragazzo si è classificato al primo posto nel Campionato Europeo di equitazione durante le gare che si sono svolte nel Centro Militare di Montelibretti. Nicolò fresco di vittoria e reduce da una seduta di allenamenti ci ha raccontato che “ho iniziato a gareggiare circa 4 anni fa, sebbene mi sono avvicinato all’equitazione da bambino.

E’ stata un’emozione molto forte, anche se devo dire che puntavo alla vittoria e per questo ho dato il meglio di me stesso riuscendo a raggiungere il risultato desiderato”. Ma ora Nicolò non si posa sugli allori ed annuncia che “adesso puntiamo al Campionato Italiano 2026 e poi alle gare Internazionali Europee.

Siamo pronti a voler vincere”. Dietro i successi di Giubilei ci sono come racconta “un impegno costante, la rinuncia a molti aspetti della vita sociale della mia età, c’è poi un grosso impegno psicologico, che coinvolge anche il rapporto con il cavallo, che deve essere allenato tanto quanto noi. Il rovescio della medaglia sono i duri allenamenti che occupano quattro cinque giorni a settimana e quest’anno dovrò impegnarmi anche molto con lo studio visto che mi aspettano gli esami di maturità, dato che frequento il 5° anno di Liceo Scientifico di Scienze Applicate”. Auguriamo allora a Nicolò la vittoria di tante gare importanti e di portare sempre più in alto il suo nome e quello di Bracciano.

Cinzia Orlandi

