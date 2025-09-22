Il gruppo consiliare Città Futura Anno Zero: un impegno concreto per la sicurezza e la vivibilità dei cittadini

Si riceve e si pubblica

Nei mesi di agosto e settembre il nostro gruppo consiliare ha presentato diverse iniziative importanti: oltre alla mozione per il riconoscimento dello Stato di Palestina (approvata all’unanimità dal Consiglio Comunale) e all’interrogazione sullo stato di degrado dell’ex distributore sull’Aurelia tra Furbara e Cerenova, abbiamo depositato tre mozioni e due interrogazioni che affrontano problemi concreti e quotidiani dei cittadini di Cerveteri, con l’obiettivo di migliorare sicurezza, mobilità, salute pubblica e qualità della vita.

In particolare, abbiamo portato all’attenzione del Consiglio Comunale:

Marciapiedi a Valcanneto – chiediamo il rispetto degli impegni già presi per la realizzazione dell’opera, attesa da anni e già finanziata per il 2025;

Viabilità della frazione – proponiamo la creazione di un raccordo tra via Scarlatti e via Guido d’Arezzo, fondamentale per la sicurezza dei residenti e per garantire il passaggio rapido di ambulanze e mezzi di soccorso;

Percorso pedonale su via Madonna dei Canneti – priorità assoluta per assicurare un cammino sicuro ai pedoni lungo una delle strade più centrali e trafficate;

Interrogazione sul cantiere di Piazza Prima Rosa (Campo di Mare) – presentata subito dopo la notizia della diffida di Città Metropolitana alla ditta appaltatrice. Abbiamo chiesto al Sindaco e alla Giunta chiarimenti urgenti sullo stato di abbandono dei lavori di riqualificazione, inaugurati nel 2024 e fermi da oltre un anno. La situazione, segnalata dai cittadini anche con una raccolta firme, presenta gravi criticità igienico-sanitarie (presenza di ratti e insetti, cumuli di detriti, rifiuti abbandonati). Domandiamo quali azioni concrete si intendano adottare per garantire derattizzazione, gestione corretta del cantiere e ripresa certa dei lavori;

Interrogazione sui parchi finanziati con fondi PNRR (Parco Via Corelli e altri) – abbiamo chiesto chiarimenti sullo stato dei lavori di riqualificazione dei parchi cittadini finanziati con oltre 2,2 milioni di euro di fondi PNRR. Ad oggi solo il Parco Ina Casa risulta completato, mentre altri, come il Parco di Via Corelli a Valcanneto, sono in abbandono da mesi, con cantieri fermi e opere già danneggiate. Abbiamo domandato quali siano le tempistiche certe per la conclusione dei lavori, le misure per garantire la qualità delle opere e il piano di monitoraggio per scongiurare ulteriori ritardi e il rischio di un utilizzo inefficiente dei fondi.

Le nostre iniziative non sono meri atti formali, ma rappresentano la voce dei cittadini che segnalano disagi, chiedono sicurezza e pretendono risposte.

Con queste azioni ribadiamo il nostro impegno costante: trasformare le richieste della comunità in atti concreti e vigilare affinché gli impegni presi vengano rispettati.

Federico Salamone – Laura Mundula – Alessio Vito Lasorella