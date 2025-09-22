Civitavecchia celebra l’arte di Remo Sagnotti e Francesco La Rosa

Si riceve e si pubblica

Civitavecchia ha reso omaggio a due grandi artisti cittadini, Remo Sagnotti e Francesco La Rosa, attraverso una mostra che ha raccolto una significativa partecipazione di pubblico presso la sala esposizioni dell’Aula Consiliare Renato Pucci.

L’esposizione ripercorre, attraverso oltre quaranta opere originali, la capacità dei due maestri di raccontare la città con sguardi diversi e complementari: da un lato la Civitavecchia non ancora segnata dalla distruzione della guerra restituita dal tratto raffinato di Remo Sagnotti, dall’altro la città ricostruita, troppo in fretta e con le sue contraddizioni, rivitalizzata dalle atmosfere cromatiche neofuturiste di Francesco La Rosa. Due prospettive unite da un medesimo filo conduttore: l’amore autentico per la propria terra, tradotto in arte.

“L’Amministrazione comunale – dichiara l’Assessore alla Cultura Stefania Tinti – considera la cultura e l’arte una priorità nell’agenda operativa. Questa mostra è un’occasione importante per rendere omaggio a due concittadini che, attraverso la loro produzione artistica, hanno saputo restituire bellezza e identità alla nostra comunità. La grande partecipazione registrata conferma la volontà dei cittadini di riconoscersi nei valori e nelle emozioni che l’arte sa trasmettere”.

La mostra resterà aperta fino a venerdì prossimo, con orario 17.00 – 19.00, presso la sala esposizioni dell’Aula Consiliare Renato Pucci.