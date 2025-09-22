22 Settembre, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeEventi

Civitavecchia celebra l’arte di Remo Sagnotti e Francesco La Rosa

0
102
mostra

Si riceve e si pubblica

Civitavecchia ha reso omaggio a due grandi artisti cittadini, Remo Sagnotti e Francesco La Rosa, attraverso una mostra che ha raccolto una significativa partecipazione di pubblico presso la sala esposizioni dell’Aula Consiliare Renato Pucci.

L’esposizione ripercorre, attraverso oltre quaranta opere originali, la capacità dei due maestri di raccontare la città con sguardi diversi e complementari: da un lato la Civitavecchia non ancora segnata dalla distruzione della guerra restituita dal tratto raffinato di Remo Sagnotti, dall’altro la città ricostruita, troppo in fretta e con le sue contraddizioni, rivitalizzata dalle atmosfere cromatiche neofuturiste di Francesco La Rosa. Due prospettive unite da un medesimo filo conduttore: l’amore autentico per la propria terra, tradotto in arte.

“L’Amministrazione comunale – dichiara l’Assessore alla Cultura Stefania Tinti – considera la cultura e l’arte una priorità nell’agenda operativa. Questa mostra è un’occasione importante per rendere omaggio a due concittadini che, attraverso la loro produzione artistica, hanno saputo restituire bellezza e identità alla nostra comunità. La grande partecipazione registrata conferma la volontà dei cittadini di riconoscersi nei valori e nelle emozioni che l’arte sa trasmettere”.

La mostra resterà aperta fino a venerdì prossimo, con orario 17.00 – 19.00, presso la sala esposizioni dell’Aula Consiliare Renato Pucci.

mostra          mostra

Articolo precedente
Successo di pubblico per il concerto gratuito degli Istentales all’Arena Pincio
Articolo successivo
Il gruppo consiliare Città Futura Anno Zero: un impegno concreto per la sicurezza e la vivibilità dei cittadini

Ultimi articoli

Scuola

Civitavecchia: chiusura straordinaria delle scuole il giorno 24 settembre

Territorio

Corso Pianoforte in Biblioteca – POSTI LIMITATI

Territorio

Passeggiata patrimoniale a bordo della motonave Sabatia II

Territorio

Nasce l’Accademia Parrocchiale di Pittura “Don Piccolo” – Un nuovo spazio creativo per i bambini

Cultura

I racconti d’inizio settimana: Il viale del tramonto

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it