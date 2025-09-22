22 Settembre, 2025
Successo di pubblico per il concerto gratuito degli Istentales all’Arena Pincio

Un grande successo di pubblico e di partecipazione ha accompagnato ieri sera il concerto gratuito degli Istentales all’Arena Pincio. L’appuntamento, attesissimo, ha trasformato l’Arena in una grande festa collettiva, confermando ancora una volta la capacità della musica popolare di unire generazioni e territori.

Il gruppo nuorese, tra i più rappresentativi della scena folk-rock italiana, ha regalato al pubblico di Civitavecchia uno spettacolo intenso e coinvolgente, capace di fondere le sonorità della tradizione sarda con l’energia del rock contemporaneo. Le voci, i suoni e i ritmi hanno travolto gli spettatori, che hanno partecipato numerosi, contribuendo a rendere la serata memorabile.

«La risposta della città è stata straordinaria – ha dichiarato l’assessore alla Cultura Stefania Tinti –. L’Arena Pincio si è riempita di entusiasmo e passione, a conferma che la musica popolare ha ancora oggi la forza di parlare a tutti. Il concerto degli Istentales è stato un momento di condivisione autentica, che ha rafforzato il legame tra Civitavecchia e la cultura musicale italiana. Un grazie particolare al gruppo, che ha saputo emozionare e coinvolgere con professionalità e calore».

L’Amministrazione comunale esprime grande soddisfazione per l’esito della serata e rinnova il proprio impegno a valorizzare la cultura e l’arte come strumenti di crescita collettiva e di attrattività turistica per la città.

