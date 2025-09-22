Tra mente corpo e spirito: III convegno di Uno spazio per te

Si riceve e si pubblica

Il convegno occuperà la mattina e il pomeriggio sarà dedicato ad una mostra d’arte e alla condivisione circolare dei temi di cura e integrazione delle parti , con un confronto tra diversi autori di libri del territorio, ingresso libero.

Sia il convegno che il pomeriggio è rivolto a tutti, entrata libera, non è richiesta la prenotazione per difficoltà organizzative che non ci permetterebbero di gestirle in maniera ottimale, l’obiettivo é quello di aprire un dialogo circolare tra comunità, Istituzioni, Associazionismo e realtà private sociali , come il nostro progetto, per concorrere a una maggiore consapevolezza sia personale che in termini collettivi attraverso una corretta divulgazione di informazioni e di sensibilizzazione sul benessere e sul concetto di salute integrata.