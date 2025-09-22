22 Settembre, 2025
“AssurdaMente”, far divertire rappresentando il dramma

Ieri sera a Bracciano, presso il Teatro Charles de Foucauld, abbiamo assistito a uno spettacolo veramente originale. Un gruppo di attori non professionisti hanno saputo farci divertire e pensare, scacciare dalla mente i cattivi pensieri e con la mente farci elaborare e riflettere. Con la regia di Serena Renzi, sul palco del teatro di Bracciano Nuova, Ines Bixio, Sonia Boffa, Chiara D’Andrea, Gabriele Gazzolo, Diana Lanzara, Patrizia Natalini e Sofia Salvatore, ha offerto una splendida interpretazione del “Teatro dell’assurdo”, un movimento teatrale che ha avuto in Samuel Beckett e Eugene Ionesco i massimi esponenti, riuscendo a farci sorridere pur mostrando il dramma interiore di ciascuno dei personaggi. Il titolo dello spettacolo: AssurdaMente, ma soprattutto il sottotitolo, preso da una frase di Beckett: “Hai mai provato? Hai mai fallito? Non importa, prova ancora, fallisci meglio”, dava l’esatta fotografia di quello che i nostri bravi interpreti volevano rappresentare e i tanti applausi del numeroso pubblico, hanno sottolineato la validità dell’opera.

Lorenzo Avincola redattore de L’agone

