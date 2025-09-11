11 Settembre, 2025
Giovani democratici Tirreno e Pd Cerveteri e Ladispoli: il 20 settembre presentazione proposta per inserire psicologo in cure primarie

Si riceve e si pubblica

Appuntamento a Cerveteri al Jolly Bar alle 18

 Creare un servizio di assistenza psicologica primaria per garantire un accesso gratuito, universale e capillare allo psicologo, e inserire questa figura professionale tra i servizi essenziali del sistema sanitario del Lazio. È l’idea del Partito democratico che, sul tema, ha presentato una proposta di legge di iniziativa popolare. L’iniziativa sarà presentata sabato 20 settembre alle ore 18 presso il Jolly Bar a Cerveteri, nel corso di un incontro, organizzato congiuntamente dal Circolo Giovani Democratici Tirreno, dal Circolo PD di Cerveteri ‘Davide Sassoli’ e dal Circolo PD di Ladispoli ‘Luciano Colibazzi’. Saranno presenti: Christian Matilli, segretario GD Tirreno, Chiara Pinzi, presidente GD Tirreno, Fabio D’Annunzio, segretario circolo PD Cerveteri, Giacomo Maria De Vito, vicesegretario circolo PD Ladispoli, Arianna Ciorcas, rappresentante di Regeneration Cerveteri, Sara Battisti, Consigliera Regionale e prima firmataria della proposta di legge, Elena Gubetti, Sindaca di Cerveteri.

A seguire, interventi dal pubblico e aperitivo offerto. Si allega locandina dell’evento.

Circolo Giovani Democratici Tirreno

Circolo PD di Cerveteri ‘Davide Sassoli’

Circolo PD di Ladispoli ‘Luciano Colibazzi’

