DONNE. VISIONI, TRAGUARDI E SEGNI DI RINASCITA

Si riceve e si pubblica

Il Comune di Bracciano, insieme allo Sportello Centro Donna Pandora Onlus, alle Politiche di Genere, alle associazioni del territorio e alle realtà imprenditoriali femminili locali, in occasione di Notte Donna 2025, invita la cittadinanza a partecipare a tre giornate dedicate alla forza, al talento e alla rinascita delle donne.

Bracciano – Chiostro degli Agostiniani e Centro Storico

5, 6 e 7 settembre 2025

Segni di Rinascita – Cena Solidale per la creazione di un Fondo di Emergenza dedicato alle donne e madri in difficoltà economica a causa di situazioni di violenza, a cura di Erbacce Lab.

Visioni e Traguardi – Mostra di illustratrici talentuose ed esposizione di prodotti e servizi di imprenditrici intraprendenti.

6 e 7 settembre – ore 11.30-19.00

6 settembre – ore 18.00-22.00 | 7 settembre – ore 17.00-19.00

Consulenza legale gratuita e anonima con l’Avv. Chiara Mambro, per orientamento e ascolto riservato alle donne che vivono o hanno vissuto situazioni di violenza domestica.