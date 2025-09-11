DONNE. VISIONI, TRAGUARDI E SEGNI DI RINASCITA

Si riceve e si pubblica
Il Comune di Bracciano, insieme allo Sportello Centro Donna Pandora Onlus, alle Politiche di Genere, alle associazioni del territorio e alle realtà imprenditoriali femminili locali, in occasione di Notte Donna 2025, invita la cittadinanza a partecipare a tre giornate dedicate alla forza, al talento e alla rinascita delle donne.
5, 6 e 7 settembre 2025
Bracciano – Chiostro degli Agostiniani e Centro Storico
5 settembre – ore 20.00
Segni di Rinascita – Cena Solidale per la creazione di un Fondo di Emergenza dedicato alle donne e madri in difficoltà economica a causa di situazioni di violenza, a cura di Erbacce Lab.
Giardino del Pozzo Bianco – c/o il Duomo
6 e 7 settembre – ore 11.30-19.00
Visioni e Traguardi – Mostra di illustratrici talentuose ed esposizione di prodotti e servizi di imprenditrici intraprendenti.
Chiostro degli Agostiniani
6 settembre – ore 18.00-22.00 | 7 settembre – ore 17.00-19.00
Consulenza legale gratuita e anonima con l’Avv. Chiara Mambro, per orientamento e ascolto riservato alle donne che vivono o hanno vissuto situazioni di violenza domestica.
7 settembre – ore 19.00
Belle si Nasce – Spettacolo teatrale con testi di Marina Garroni ed Elisa Lambertucci, regia di Marina Garroni, accompagnamento musicale di Generazione Musica
Chiostro degli Agostiniani
Un’occasione per condividere cultura, solidarietà e speranza.
Per informazioni e prenotazioni cena solidale contattare il numero in locandina.
Promuoviamo insieme una comunità più forte, inclusiva e solidale.