11 Settembre, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeEventi

DONNE. VISIONI, TRAGUARDI E SEGNI DI RINASCITA

0
51
evento al chiostro degli agostiniani a Bracciano

Si riceve e si pubblica

Il Comune di Bracciano, insieme allo Sportello Centro Donna Pandora Onlus, alle Politiche di Genere, alle associazioni del territorio e alle realtà imprenditoriali femminili locali, in occasione di Notte Donna 2025, invita la cittadinanza a partecipare a tre giornate dedicate alla forza, al talento e alla rinascita delle donne.

 5, 6 e 7 settembre 2025
 Bracciano – Chiostro degli Agostiniani e Centro Storico
 Programma degli eventi:
5 settembre – ore 20.00
Segni di Rinascita – Cena Solidale per la creazione di un Fondo di Emergenza dedicato alle donne e madri in difficoltà economica a causa di situazioni di violenza, a cura di Erbacce Lab.
Giardino del Pozzo Bianco – c/o il Duomo
6 e 7 settembre – ore 11.30-19.00
Visioni e Traguardi – Mostra di illustratrici talentuose ed esposizione di prodotti e servizi di imprenditrici intraprendenti.
 Chiostro degli Agostiniani
6 settembre – ore 18.00-22.00 | 7 settembre – ore 17.00-19.00
Consulenza legale gratuita e anonima con l’Avv. Chiara Mambro, per orientamento e ascolto riservato alle donne che vivono o hanno vissuto situazioni di violenza domestica.
7 settembre – ore 19.00
Belle si Nasce – Spettacolo teatrale con testi di Marina Garroni ed Elisa Lambertucci, regia di Marina Garroni, accompagnamento musicale di Generazione Musica
 Chiostro degli Agostiniani
 Un’occasione per condividere cultura, solidarietà e speranza.
Per informazioni e prenotazioni cena solidale contattare il numero in locandina.
Promuoviamo insieme una comunità più forte, inclusiva e solidale.
Articolo precedente
Giovani democratici Tirreno e Pd Cerveteri e Ladispoli: il 20 settembre presentazione proposta per inserire psicologo in cure primarie
Articolo successivo
Progetto doposcuola educativo a Bracciano

Ultimi articoli

Eventi

Molise cinema a Roma

Scuola

Progetto doposcuola educativo a Bracciano

Politica

Giovani democratici Tirreno e Pd Cerveteri e Ladispoli: il 20 settembre presentazione proposta per inserire psicologo in cure primarie

Eventi

CIVITAGAMES E SPORT IN PIAZZA: DUE GIORNI DI GIOCO, SPORT E DIVERTIMENTO PER TUTTI

Eventi

MUSEO FESTIVAL al Museo archeologico nazionale di Civitavecchia dal 19 al 28 settembre 2025

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it