Progetto doposcuola educativo a Bracciano

Si riceve e si pubblica
L’amministrazione comunale ha fortemente voluto proseguire con il progetto del Doposcuola Educativo gratuito per bambine e bambini, ragazze e ragazzi, uno spazio dove accogliere, accompagnare e sostenere.
Il Doposcuola si svolgerà tre volte a settimana presso il Centro Civico e due volte a settimana presso la Biblioteca comunale.
𝗖𝗼𝘀𝘁𝗿𝘂𝗶𝗮𝗺𝗼 𝗶𝗻𝘀𝗶𝗲𝗺𝗲 𝘂𝗻𝗮 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝘁𝗮̀ 𝗲𝗱𝘂𝗰𝗮𝗻𝘁𝗲!
𝗗𝗼𝗽𝗼𝘀𝗰𝘂𝗼𝗹𝗮 𝗘𝗱𝘂𝗰𝗮𝘁𝗶𝘃𝗼 𝗚𝗿𝗮𝘁𝘂𝗶𝘁𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟱–𝟮𝟲
Un’opportunità per 𝗮𝗰𝗰𝗼𝗴𝗹𝗶𝗲𝗿𝗲, 𝗮𝗰𝗰𝗼𝗺𝗽𝗮𝗴𝗻𝗮𝗿𝗲 𝗲 𝘀𝗼𝘀𝘁𝗲𝗻𝗲𝗿𝗲 bambine, bambini e famiglie.
Rivolto agli 𝗮𝗹𝘂𝗻𝗻𝗶 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝘀𝗰𝘂𝗼𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗮𝗿𝗶𝗮 𝗲 𝘀𝗲𝗰𝗼𝗻𝗱𝗮𝗿𝗶𝗮 𝗱𝗶 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗼 𝗴𝗿𝗮𝗱𝗼, residenti a Bracciano.
Il doposcuola offre:
– 𝗮𝗶𝘂𝘁𝗼 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗶𝘁𝗶 𝗲 𝘀𝗼𝘀𝘁𝗲𝗴𝗻𝗼 𝗱𝗼𝗽𝗼 𝗹𝗲 𝗹𝗲𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶
– 𝗮𝘁𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁𝗮̀ 𝗲𝗱𝘂𝗰𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲, 𝗹𝘂𝗱𝗶𝗰𝗵𝗲 𝗲 𝗿𝗲𝗹𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶
– 𝗣𝗲𝗿𝗰𝗼𝗿𝘀𝗶 𝗱𝗶 𝗲𝗱𝘂𝗰𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗽𝗮𝗰𝗲
– 𝗹𝗮𝗯𝗼𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶 𝗰𝗿𝗲𝗮𝘁𝗶𝘃𝗶
𝗗𝗢𝗩𝗘 𝗦𝗜 𝗦𝗩𝗢𝗟𝗚𝗘:
Biblioteca Comunale “Bartolomea Orsini” – Lunedì e mercoledì, ore 15:00–18:00
Centro Civico (Traversa Borsellino) – Martedì, giovedì e venerdì, ore 15:00–19:00
Dal 𝟮𝟮 𝘀𝗲𝘁𝘁𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟱 al 𝟮𝟵 𝗺𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟲
Un progetto del 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗕𝗿𝗮𝗰𝗰𝗶𝗮𝗻𝗼, realizzato grazie al 𝗣𝗿𝗼𝗴𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗦𝗲𝗿𝘃𝗶𝘇𝗶𝗼 𝗖𝗶𝘃𝗶𝗹𝗲 𝗨𝗻𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗮𝗹𝗲 “𝗦𝘁𝗿𝗮𝗱𝗲 𝗘𝗱𝘂𝗰𝗮𝗻𝘁𝗶 𝟮𝟬𝟮𝟱”,
in collaborazione con:
– 𝗖𝗲𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗽𝗲𝗿 𝗹𝗮 𝗙𝗮𝗺𝗶𝗴𝗹𝗶𝗮 “𝗖𝗿𝗲𝘀𝗰𝗲𝗿𝗲 𝗜𝗻𝘀𝗶𝗲𝗺𝗲” 𝗱𝗲𝗹 𝗗𝗶𝘀𝘁𝗿𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗶 𝘀𝗲𝗿𝘃𝗶𝘇𝗶 𝗦𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹𝗶 𝗥𝗠𝟰.𝟯
– 𝗖𝗼𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗮 𝗦𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹𝗲 “𝗟’𝗢𝗮𝘀𝗶”
𝗜𝘀𝗰𝗿𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗔𝗽𝗲𝗿𝘁𝗲 𝗳𝗶𝗻𝗼 𝗮 𝗲𝘀𝗮𝘂𝗿𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗽𝗼𝘀𝘁𝗶
Compila i moduli presenti sul link del Comune e consegnali:
– a mano all’Ufficio Protocollo (Piazza IV Novembre, 6)
– via PEC a: bracciano.protocollo@pec.it
𝗖𝗼𝘀𝘁𝗿𝘂𝗶𝗮𝗺𝗼 𝗶𝗻𝘀𝗶𝗲𝗺𝗲 𝘂𝗻𝗮 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝘁𝗮̀ 𝗲𝗱𝘂𝗰𝗮𝗻𝘁𝗲!
𝗣𝗲𝗿 𝗶𝗻𝗳𝗼:
06 9981 6371 – pauline.salzano@comune.bracciano.rm.it