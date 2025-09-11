CIVITAGAMES E SPORT IN PIAZZA: DUE GIORNI DI GIOCO, SPORT E DIVERTIMENTO PER TUTTI

Si riceve e si pubblica

– Si è svolta questa mattina, presso la sala conferenze del Comune di Civitavecchia, la conferenza stampa di presentazione di CIVITAGAMES e SPORT IN PIAZZA, due giornate consecutive all’insegna del gioco, dello sport e della partecipazione, promosse dall’Amministrazione comunale con l’obiettivo di valorizzare il territorio attraverso iniziative gratuite, inclusive e rivolte a tutte le generazioni.

Sabato 13 settembre sarà la volta di SPORT IN PIAZZA, evento organizzato dall’Assessorato allo Sport in collaborazione con associazioni del territorio, le forze armate e di polizia, la ASL Roma 4 e con il supporto all’organizzazione dell’ITIS “Marconi” e dei Vigili anziani in pensione.

Dalle 10:00 alle 18:00 in Piazza della Vita, cittadini e famiglie potranno vivere una giornata di promozione sportiva, salute e prevenzione, con esibizioni, stand informativi, unità dimostrative e attività interattive per adulti e bambini.

Il programma include la partecipazione di 36 associazioni sportive locali, postazioni della ASL Roma 4 con servizi di screening e prevenzione, e la presenza di forze armate e di polizia con mezzi, stand e dimostrazioni operative. Ampio spazio sarà dato anche alla tecnologia e all’innovazione, grazie ai simulatori del Maker Camp. L’apertura ufficiale è prevista alle ore 10:00 con l’Inno d’Italia alla presenza delle autorità civili e militari.

Il delegato allo sport Patrizio Pacifico ha evidenziato l’importanza della giornata di sabato: «SPORT IN PIAZZA è un grande momento di promozione dello sport come strumento di benessere, inclusione e comunità. Ringraziamo tutte le realtà coinvolte per la straordinaria partecipazione e il contributo alla riuscita dell’iniziativa.»

Domenica 14 settembre, sempre in Piazza della Vita, si svolgerà CIVITAGAMES (ore 11:00 – 21:00), la grande festa del gioco in tutte le sue forme, organizzata dall’Assessorato al Turismo in collaborazione con Mucca Games, FORTE! Festival e con il supporto della Fondazione CaRiCiv. L’evento trasformerà il cuore della città in un parco giochi a cielo aperto, con ludoteche, laboratori creativi e tecnologici, tornei a premi, partite dimostrative e spazi per autori, illustratori e professionisti del settore ludico.

Durante la conferenza, l’assessore al turismo Piero Alessi ha dichiarato: «CIVITAGAMES non è solo una giornata di svago, ma un’occasione per valorizzare la nostra città attraverso il turismo esperienziale e culturale. Abbiamo creato un evento gratuito, ricco di contenuti e aperto a tutti: un modo per far conoscere Civitavecchia sotto una luce nuova, interattiva e vivace.»

Anche il Sindaco Marco Piendibene ha espresso soddisfazione per il doppio appuntamento del fine settimana: «Due giornate, un’unica visione: fare di Civitavecchia una città viva, inclusiva e partecipata. Sia con lo sport che con il gioco vogliamo costruire legami, promuovere cultura e offrire esperienze accessibili a tutti, senza barriere di età o condizione sociale.»

Tutti i dettagli sui programmi di SPORT IN PIAZZA e CIVITAGAMES, comprese le attività, gli orari e i partner coinvolti, sono disponibili sul sito ufficiale del Comune di Civitavecchia e sui canali social dei partner dell’iniziativa.