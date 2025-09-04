Mandala Dance Company, programma di settembre

Insieme

MANDALA DANCE COMPANY



Concept, Coreografia e Regia: Paola Sorressa Danzatori/Interpreti: Alessia Stocchi e Davide Galuppi Disegno Luci: Paola Sorressa e Luca Bevilacqua Musiche: aheloy!, Opto, Opiate, Alva Noto, Sonmi451

Produzione 2023 nata per il progetto CLOSE UP 2023, reloaded nel 2024 per Mandala Tournée USA Aprile/Maggio 2024: JEFFERSON presso Middlebrook Arts Research/Residency Center, NEW YORK in Central Park presso Sheep’s Meadow (North) e in Broadway Street (tra la 39a e la 40a) Tournée SPAGNA Maggio 2024: COSLADA (Madrid) presso Centro Cultural Antonio Lòpez Omaggio all’amore del corpo dell’uomo e della donna che nella loro diversità sono ugualmente perfetti. Una ricerca sul tema dell’ambiguità dei sentimenti, del dualismo nell’amore che esplora la relazione tra maschile e femminile e la cura istintiva ed appassionata che lega due persone. 6 settembre 2025 ore 15:00

Dance in the City

Centro Storico – Verviers (Belgio) 7 settembre 2025 ore 15:00

Dance in the City

Centro Storico – Monschau (Germania) 27 settembre 2025 ore 21:00

Le stanze della danza

Spazio FS – Rovigo info: segreteria@fabulasaltica.com