Mandala Dance Company, programma di settembre

|
Insieme
MANDALA DANCE COMPANY
Concept, Coreografia e Regia: Paola Sorressa
Danzatori/Interpreti: Alessia Stocchi e Davide Galuppi
Disegno Luci: Paola Sorressa e Luca Bevilacqua
Musiche: aheloy!, Opto, Opiate, Alva Noto, Sonmi451
Produzione 2023 nata per il progetto CLOSE UP 2023, reloaded nel 2024 per Mandala
Tournée USA Aprile/Maggio 2024: JEFFERSON presso Middlebrook Arts Research/Residency Center, NEW YORK in Central Park presso Sheep’s Meadow (North) e in Broadway Street (tra la 39a e la 40a)
Tournée SPAGNA Maggio 2024: COSLADA (Madrid) presso Centro Cultural Antonio Lòpez
Omaggio all’amore del corpo dell’uomo e della donna che nella loro diversità sono ugualmente perfetti. Una ricerca sul tema dell’ambiguità dei sentimenti, del dualismo nell’amore che esplora la relazione tra maschile e femminile e la cura istintiva ed appassionata che lega due persone.
6 settembre 2025 ore 15:00
Dance in the City
Centro Storico – Verviers (Belgio)
7 settembre 2025 ore 15:00
Dance in the City
Centro Storico – Monschau (Germania)
27 settembre 2025 ore 21:00
Le stanze della danza
Spazio FS – Rovigo
info: segreteria@fabulasaltica.com