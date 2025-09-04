4 Settembre, 2025
Roma Club “Vecchie Teste” Ladispoli: il 6 settembre festa tesseramento 2025 con Sebino Nela

festa di tesseramento al Roma Club di Ladispoli

Appuntamento, ore 20, presso il Ristorante Joya in Via Filippo Moretti: info e prenotazioni

di Marco Di Marzio

Il Roma Club “Vecchie Teste” di Ladispoli si prepara a vivere una serata speciale. Venerdì 6 settembre, alle ore 20, presso il Ristorante Joya in via Filippo Moretti 27, si terrà infatti la cena di tesseramento per la stagione 2025. L’evento, che rappresenta un momento importante per la giovane realtà giallorossa nata appena un anno fa, vedrà la partecipazione di un ospite d’eccezione: Sebino Nela, storico difensore della Roma e protagonista dello scudetto 1982/1983.

La presenza di Nela, autentica leggenda giallorossa, darà ulteriore lustro a una serata pensata non solo come occasione conviviale, ma anche come momento di condivisione tra i soci e i tanti tifosi della Magica presenti a Ladispoli. Durante l’incontro verrà tracciato un bilancio delle attività svolte nel primo anno di vita del club, con uno sguardo ai progetti futuri e alle iniziative da realizzare sul territorio.

La quota di partecipazione alla cena è fissata a 25 euro. Per prenotazioni e per informazioni sul tesseramento ci si può rivolgere all’Emporio Roma, in via Palermo 78/E a Ladispoli. Una serata, dunque, all’insegna della passione giallorossa, per rafforzare il legame tra la squadra, i tifosi e la città.

