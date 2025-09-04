4 Settembre, 2025
MATURITÀ, MODIFICHE IN CDM. RETE DEGLI STUDENTI MEDI DEL LAZIO “VALDITARA SEI BOCCIATO”

Critica alla proposta di riforma della maturità

Si riceve e si pubblica

Apprendiamo dalla stampa che il Ministro dell’Istruzione e del Merito proporrà al Consiglio dei Ministri delle modifiche all’esame di stato per il prossimo anno scolastico.

«Ancora una volta il Ministro sceglie di non ascoltarci» spiega Bianca Piergentili della Rete degli Studenti Medi del Lazio «Delle modifiche ideologiche, che non tengono conto delle reali esigenze della comunità studentesca, un passo indietro per l’istruzione pubblica».

Sono diverse le criticità che la Rete degli Studenti Medi rappresenta, come il ritorno al termine “maturità”, così come alla bocciatura immediata in caso di scena muta all’orale.

Il sindacato studentesco annuncia mobilitazione contro il Ministro Valditara e contro il suo modello di scuola autoritaria, repressiva e che non tiene conto delle esigenze della comunità studentesca.

