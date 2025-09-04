4 Settembre, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeAmbiente

RELAZIONI INSEPARABILI – FESTIVAL DELL’ECOLOGIA INTEGRALE 5-7 Settembre 2025 – Trevignano Romano

0
112

Si riceve e si pubblica

Ospitiamo nuovamente il Festival dell’Ecologia Integrale, promosso e realizzato da Scuola Gea, insieme a Rise Saint James, Emmaus Italia e Rete dei Numeri Pari che condividono l’urgenza di cooperare per promuovere e diffondere la visione, la cultura, i linguaggi, le proposte e le pratiche legate alla Giustizia Ecologica, Ambientale e Sociale.

Pochi giorni ci separano dall’avvio di questo festival di alta formazione politica gratuita per giovani attivisti e attiviste. Durante le varie sessioni, si alterneranno alcuni tra i principali intellettuali, attivisti e attiviste impegnate da anni per la giustizia sociale ambientale ed ecologica, con uno sguardo globale e intersezionale e, nel sottolineare la presenza di Sharon Lavigne, attivista statunitense, afroamericana e fondatrice dell’organizzazione Rise St. James, insignita nel 2021 del “Nobel per l’Ecologia“ per la sua lotta contro l’inquinamento prodotto dalle multinazionali della petrolchimica e la discriminazione razziale a New Orleans nel cuore della Louisiana, come Amministrazione abbiamo deciso di attribuire un “Riconoscimento al coraggio civile e per la giustizia ambientale”  

Doveroso ringraziare la Scuola Gea per il lavoro che porta avanti, dichiarando apertamente la scelta di campo che è quella di costruire quel che ancora non esiste, anziché stagnare nella lamentazione che si limita a puntare il dito contro ciò che non funziona.

Conferenza stampa

Articolo precedente
Smantellata rete di spaccio: il ringraziamento del Sindaco di Civitavecchia
Articolo successivo
MATURITÀ, MODIFICHE IN CDM. RETE DEGLI STUDENTI MEDI DEL LAZIO “VALDITARA SEI BOCCIATO”

Ultimi articoli

Politica

INCIDENTI; D’AMATO: ZERO VITTIME SI PUÒ. ROMA E LAZIO MAGLIA NERA, A HELSINKI NESSUN MORTO NELL’ULTIMO ANNO

Eventi

“𝐃𝐎𝐍𝐍𝐄. 𝐕𝐈𝐒𝐈𝐎𝐍𝐈, 𝐓𝐑𝐀𝐆𝐔𝐀𝐑𝐃𝐈 𝐄 𝐒𝐄𝐆𝐍𝐈 𝐃𝐈 𝐑𝐈𝐍𝐀𝐒𝐂𝐈𝐓𝐀”

Società

Cinema e solidarietà: a Campo di Mare la proiezione del film “I Bambini di Gaza – sulle onde della Libertà”

Territorio

Prosegue l’impegno dell’Amministrazione Comunale per definire il futuro dello Stadio del Nuoto “Marco Galli” a Civitavecchia

Internazionale

Kiev, la Lavra e il mistero spezzato dell’unità

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it