Festa degli anziani e dei Nonni di Canale

Si riceve e si pubblica

Grazie all’Amministrazione Comunale che, con il contributo di Citta’ Metropolitana, In occasione della festa degli aziani e dei nonni, i centri anziani di Canale e Montevirginio, oggi in gita serale a bordo del battello sul lago di Bracciano.

Dopo la cena, abbiamo iniziato con i balli di gruppo. Una serata veramente piacevole in allegria con amici. Gradita da tutti noi la presenza dei nostri Amministratori, il Sindaco Alessandro Bettarelli, il Vice Sindaco Fabrizio Lavini, L’Assessore alle Politiche Sociali Laura Aloisi e Micol Fioretini, responsabile Area Servizi interni Amministrativi, che ci ha illustrato alcue storie che interessano il lago e paesi limitrofi.

Grazie a Nello Presidente del Centro Anziani di Canale per aver organizzato la cena. Per concludere un abbraccio a tutti I nostri soci