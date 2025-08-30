31 Agosto, 2025
Giovani democratici Tirreno e Pd Cerveteri e Ladispoli: psicologo sia inserito tra cure primarie

Si riceve e si pubblica

I problemi che riguardano la salute mentale costituiscono, anche nel Lazio, un’emergenza silenziosa, che andrebbe affrontata in modo più capillare dal sistema sanitario pubblico. È l’idea del Partito democratico che ha presentato una proposta di legge di iniziativa popolare per creare un servizio di assistenza psicologica primaria per garantire un accesso gratuito, universale e capillare allo psicologo, e per inserire questa figura professionale tra i servizi essenziali del sistema sanitario del Lazio. Il progetto è nato anche grazie al contributo diretto dell’Ordine degli Psicologi del Lazio.

La proposta di legge sarà presentata sabato 20 settembre alle ore 18 presso il Jolly Bar a Cerveteri, nel corso di un’iniziativa, organizzata congiuntamente dal Circolo Giovani Democratici Tirreno, dal Circolo PD di Cerveteri ‘Davide Sassoli’ e dal Circolo PD di Ladispoli ‘Luciano Colibazzi’. Sarà presente Sara Battisti, Consigliera Regionale e prima firmataria della proposta di legge.

A seguire, interventi dal pubblico e aperitivo offerto

