Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

Cerimonia di saluto del Comandante dei Carabinieri Umberto Polizzi con il Sindaco Alessandro Grando

Grando e Polizzi
Si riceve e si pubblica
Nella tarda mattinata di giovedì 28 agosto, nell’Aula consiliare del Comune di Ladispoli, si è tenuta la cerimonia di saluto del Comandante dei Carabinieri Umberto Polizzi. Un momento di commiato in onore del Comandante della Stazione dei Carabinieri, che dopo 45 anni e 7 mesi di onorato servizio termina il suo incarico.
Dipendenti comunali, assessori e consiglieri, hanno partecipato al significativo momento, quale segno di riconoscenza per il prezioso servizio reso alla nostra comunità dal Comandante Polizzi.
Il Sindaco Alessandro Grando, aprendo la cerimonia, ha voluto evidenziare l’importante lavoro svolto da Polizzi, ringraziando non solo la figura istituzionale e dunque l’uniforme, ma anche l’uomo: per la sua disponibilità di sempre, per la sua professionalità, per la sua grande attenzione nei confronti della nostra città.
A margine dell’incontro, il Sindaco ha inoltre voluto ricordare che il Comandante ha gestito anche un passaggio storico, quando la caserma dei Carabinieri si è trasferita da via Livorno alla nuova struttura di via dei Narcisi: un evento significativo per tutto il nostro territorio.
Il primo cittadino ha anche annunciato che in occasione del primo Consiglio comunale, alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva, a Umberto Polizzi verrà attribuita la cittadinanza onoraria, in riconoscimento del grande impegno e dell’importante lavoro messo in campo durante tutti questi anni a Ladispoli.
