30 Agosto, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeCronaca

Crollo di un albero a Civitavecchia, la parola all’assessore all’ambiebnte

0
109
crollo d un albero a Civitavecchia
Giannini (assessore all’ambiente) sul crollo dell’albero a Largo Mons. D’Ardia
“In merito al crollo del platano avvenuto ieri in Largo Mons. D’Ardia, l’Amministrazione comunale comunica che l’albero era stato sottoposto ad analisi nel 2023, con esito di rischio classificato in grado C e vitalità giudicata buona. In quella circostanza non erano emerse patologie interne.
Le verifiche visive effettuate subito dopo il crollo hanno invece rilevato la presenza di una carie recente che ha eroso il legno dall’interno, compromettendo la stabilità della pianta. L’azione del vento particolarmente forte di ieri ha contribuito al cedimento improvviso.
La priorità è stata immediatamente quella della messa in sicurezza dell’area, con il taglio dei rami e l’intervento delle squadre comunali per azzerare ulteriori rischi. Con la vicesindaca Stefania Tinti mi sono recato immediatamente sul posto a supervisionare le operazioni fino a sera.
Da risultanza dell’analisi strumentale effettuata oggi dall’agronomo comunale dott. Ricci e dal consulente agronomo dott. Mulas che ha fornito la strumentazione di cui sopra è emerso che se da un lato l’albero, potato in questa maniera non rappresenta un rischio per la cittadinanza, dall’altro, purtroppo, è stata riscontrata la presenza di un fungo di tipo phellinus che ne ha compromesso irrimediabilmente la corteccia interna e che, se pure non richiede l’immediata eliminazione della pianta, richiederà inderogabilmente un controllo periodico sino a quando non sarà obbligatorio il definitivo abbattimento.”
Articolo precedente
Cordoglio del Partito Democratico per la scomparsa di Claudio La Camera

Ultimi articoli

Territorio

Cordoglio del Partito Democratico per la scomparsa di Claudio La Camera

Territorio

“Il mare per tutti”: prorogata fino a metà settembre la spiaggia “Liberamente” a Campo di Mare

Territorio

Miasmi percepiti a Cerenova, il Sindaco di Cerveteri Gubetti: “Indagini congiunte tra Comune, Asl Roma 4 e Acea Ato 2”

Eventi

Cerveteri inaugura la 62ª Sagra dell’Uva e del Vino: un weekend dedicato a cultura, tradizione, valorizzazione del territorio e questa sera spettacolo con “Disco...

Scuola

Mogliano, rissa tra adolescenti. Necessario un approccio integrato tra sicurezza e prevenzione educativa

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it