Crollo di un albero a Civitavecchia, la parola all’assessore all’ambiebnte

Giannini (assessore all’ambiente) sul crollo dell’albero a Largo Mons. D’Ardia

“In merito al crollo del platano avvenuto ieri in Largo Mons. D’Ardia, l’Amministrazione comunale comunica che l’albero era stato sottoposto ad analisi nel 2023, con esito di rischio classificato in grado C e vitalità giudicata buona. In quella circostanza non erano emerse patologie interne.

Le verifiche visive effettuate subito dopo il crollo hanno invece rilevato la presenza di una carie recente che ha eroso il legno dall’interno, compromettendo la stabilità della pianta. L’azione del vento particolarmente forte di ieri ha contribuito al cedimento improvviso.

La priorità è stata immediatamente quella della messa in sicurezza dell’area, con il taglio dei rami e l’intervento delle squadre comunali per azzerare ulteriori rischi. Con la vicesindaca Stefania Tinti mi sono recato immediatamente sul posto a supervisionare le operazioni fino a sera.

Da risultanza dell’analisi strumentale effettuata oggi dall’agronomo comunale dott. Ricci e dal consulente agronomo dott. Mulas che ha fornito la strumentazione di cui sopra è emerso che se da un lato l’albero, potato in questa maniera non rappresenta un rischio per la cittadinanza, dall’altro, purtroppo, è stata riscontrata la presenza di un fungo di tipo phellinus che ne ha compromesso irrimediabilmente la corteccia interna e che, se pure non richiede l’immediata eliminazione della pianta, richiederà inderogabilmente un controllo periodico sino a quando non sarà obbligatorio il definitivo abbattimento.”