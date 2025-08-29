Cordoglio del Partito Democratico per la scomparsa di Claudio La Camera

Si riceve e si pubblica

Il Segretario del Partito Democratico di Civitavecchia, Enrico Luciani, esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Claudio La Camera, già consigliere comunale e dirigente politico di lungo corso.

“Pur nelle differenze politiche che ci hanno spesso contrapposto, desidero ricordare Claudio La Camera come una persona retta, coerente e profondamente fedele alle proprie idee. È stato protagonista della vita politica cittadina con passione e dedizione, animato da un forte senso di appartenenza e da una sincera volontà di contribuire al bene della comunità. Alla sua famiglia e ai suoi cari va la vicinanza mia personale e quella del Partito Democratico.”

Enrico Luciani

Segretario di Circolo del Partito Democratico di Civitavecchia