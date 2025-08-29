30 Agosto, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeTerritorio

Cordoglio del Partito Democratico per la scomparsa di Claudio La Camera

0
121

Si riceve e si pubblica

Il Segretario del Partito Democratico di Civitavecchia, Enrico Luciani, esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Claudio La Camera, già consigliere comunale e dirigente politico di lungo corso.

“Pur nelle differenze politiche che ci hanno spesso contrapposto, desidero ricordare Claudio La Camera come una persona retta, coerente e profondamente fedele alle proprie idee. È stato protagonista della vita politica cittadina con passione e dedizione, animato da un forte senso di appartenenza e da una sincera volontà di contribuire al bene della comunità. Alla sua famiglia e ai suoi cari va la vicinanza mia personale e quella del Partito Democratico.”

Enrico Luciani

Segretario di Circolo del Partito Democratico di Civitavecchia

Articolo precedente
“Il mare per tutti”: prorogata fino a metà settembre la spiaggia “Liberamente” a Campo di Mare
Articolo successivo
Crollo di un albero a Civitavecchia, la parola all’assessore all’ambiebnte

Ultimi articoli

Cronaca

Crollo di un albero a Civitavecchia, la parola all’assessore all’ambiebnte

Territorio

“Il mare per tutti”: prorogata fino a metà settembre la spiaggia “Liberamente” a Campo di Mare

Territorio

Miasmi percepiti a Cerenova, il Sindaco di Cerveteri Gubetti: “Indagini congiunte tra Comune, Asl Roma 4 e Acea Ato 2”

Eventi

Cerveteri inaugura la 62ª Sagra dell’Uva e del Vino: un weekend dedicato a cultura, tradizione, valorizzazione del territorio e questa sera spettacolo con “Disco...

Scuola

Mogliano, rissa tra adolescenti. Necessario un approccio integrato tra sicurezza e prevenzione educativa

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it