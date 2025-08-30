IL 3 SETTEMBRE I FACCHINI DI SANTA ROSA DEDICANO LA “GIRATA” DELLA MACCHINA AD ALFIO PANNEGA, IL POETA NONVIOLENTO VITERBESE DI CUI RICORRE IL CENTENARIO DELLA NASCITA

Si riceve e si pubblica

E’ con viva commozione che ringraziamo tutti i facchini di Santa Rosa per aver annunciato che la sera del 3 settembre a Viterbo nel corso del trasporto della Macchina la tradizionale “girata” sara’ dedicata anche ad Alfio Pannega (Viterbo, 21 settembre 1921 – 30 aprile 2010), il poeta nonviolento viterbese, luminoso costruttore di pace e di solidarieta’, di cui ricorre quest’anno il centenario della nascita.

Ringraziamo anche in particolare il capofacchino e il presidente del Sodalizio dei facchini per le parole dette nel corso della conferenza di presentazione dell’evento.

Con la dedica della “girata” del trasporto della Macchina di Santa Rosa il 3 settembre 2025 l’intero popolo di Viterbo si unisce ai facchini “tutti di un sentimento” nel ricordare un uomo che ha amato profondamente Viterbo e l’umanita’ e che tutti i viterbesi ricordano come esempio di dignita’, di bonta’, di nonviolenza, di impegno morale e civile per la pace che salva le vite, per i diritti umani di tutti gli esseri umani, per la difesa dell’intero mondo vivente.

Nel ricordo di Alfio Pannega prosegua e infine prevalga l’impegno di ogni persona di retto sentire, di ogni umano istituto, dei popoli tutti, per la pace disarmata e disarmante, per la salvezza comune dell’intera umana famiglia. Abolire tutte le guerre e tutte le uccisioni.

Soccorrere, accogliere, assistere ogni persona bisognosa di aiuto.

Salvare tutte le vite.

Chi salva una vita salva il mondo.

Le amiche e gli amici di Alfio Pannega impegnati nelle commemorazioni in occasione del centenario della nascita